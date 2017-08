Шоуто на “QUEEN“ продължава в Летния театър в Бургас

Трибютът на „Queen“ „Шоуто продължава“, който е част от тазгодишните Бургаски музикални празници „Емил Чакъров“, ще гостува на сцената на Летния театър във вторник, 8-ми август, от 20,30 ч.

Копродукцията на Държавна опера – Бургас и Държавна опера – Стара Загора е премиерна за Бургас и включва най-големите хитове на групата - „Bohemian Rhapsody”, „The Show Must Go on”, „Who Wants to Live Forever”, „We are the Champions”, „I want to break free”, „Crazy little thing called love”, „Somebody to Love”, „We Will Rock You”, „Love of My Life”, „Barcelona” и други.

В ролята на самия Фреди Меркюри ще се превъплъти Теодор Койчинов, познат на публиката от музикалния формат „Music Idol“. Вокалът ще бъде „подкрепен“ от оркестъра на Държавна опера – Бургас, а оркестрациите са дело на Пламен Проданов, Свилен Димитров и диригента на „шоуто“ – Димитър Косев.