Under Armour е американска марка за спортни дрехи, обувки и аксесоари, която е известна с иновативния си подход към дизайна и технологията. Основана през 1996 г. от Кевин Планк, компанията е бързо станала една от водещите марки в индустрията на спортните стоки и активните облека.

История на Under Armour

Under Armour, е стартирана в гаража на Кевин Планк в Уест Балтимор, Мериленд. Вдъхновен от неудобството на мокрите тениски след футболни мачове, той реши да създаде тениска, която да остане суха и комфортна дори при интензивна активност. Този продукт, наречен "HeatGear," постави началото на Under Armour.

През 1996 г., след няколко години на изследвания и разработки, Кевин Планк, основава Under Armour, Inc. Компанията бързо привлича вниманието на спортисти и фитнес ентусиасти с иновативния си подход към спортните облека. Най-първата рекламна кампания на Under Armour, със слогана "Protect This House," се превърна в хит и подчерта верността и страстта към спорта.

С времето, Under Armour, разширява продуктовата си линия и включва облекло за различни спортове, обувки, аксесоари и дори спортни обувки. Марката наскоро се превърна и в голям играч в индустрията на фитнес технологиите, с разработката на приложения и устройства за проследяване на активността.

Технологии и иновации

Under Armour, е известна със своята постоянна иновация и стремеж към технологично съвършенство. Някои от ключовите технологии и иновации, свързани с марката, включват:

UA HeatGear и ColdGear - Системи за контрол на температурата, предназначени за управление на влажността и терморегулацията, подходящи за различни климатични условия.

Threadborne - Технология за създаване на устойчива и еластична материя, която предоставя максимален комфорт и свобода на движение.

UA HOVR - Иновативна технология за подметките на обувките, предназначена за оптимален комфорт и поддръжка при бягане и тренировки.

RUSH и RECOVER - Технологии, използващи инфрачервено топлинно излъчване, за подобряване на издръжливостта и възстановяването на мускулите.

MapMyFitness и MyFitnessPal - Приложения, разработени от Under Armour, за проследяване на физическа активност и хранителни режими.

Спортни партньорства

Under Armour, има множество спортни партньорства и спонсорства с известни спортни отбори и известни спортисти. Те са официалното лице на различни отбори в Националната футболна лига (NFL), включително Ню Инглънд Пейтриътс и Тенеси Тайтънс.

Марката също така има спортни спонсорства с индивидуални спортисти като Стефан Къри (баскетбол), Джордън Спит (голф) и Майкъл Фелпс (плуване).

Under Armour, предлага широка гама от продукти за спорт и фитнес, и най-добрите продукти за вас могат да зависят от вашите конкретни нужди и предпочитания. Някои от най-популярните и високо оценени продукти на Under Armour са:

Under Armour Project Rock колекция: Разработена съвместно с актьора Дуейн "Скалата" Джонсън, тази колекция включва спортни облекла, обувки и аксесоари, предназначени за интензивни тренировки.

Under Armour спортни сутиени и облекла за бягане: Марката предлага голямо разнообразие от сутиени и дрехи за жени и мъже, предназначени за удобство и поддръжка по време на тренировка.

Under Armour спортни чанти и раници: За транспортиране на облекло и обувки до и след тренировка, марката предлага стилни и функционални спортни чанти.

Under Armour топки за баскетбол и футбол: Ако сте спортен фен или играч, можете да намерите висококачествени топки, предлагани от Under Armour.

Under Armour спортни слънчеви очила: За защита на очите по време на спорт и на открито, марката предлага стилни и функционални слънчеви очила.

Това е само малка част от продуктите на Under Armour. Най-добрият продукт за вас ще зависи от вашия спортен стил, предпочитания и конкретните ви нужди.

Under Armour е марка, която се прочу и придоби голяма популярност в света на спорта и фитнеса благодарение на иновациите си и ангажимента към комфорта и ефективността на спортните облекла и обувки. С уникални технологии и спортни спонсорства, Under Armour продължава да бъде водещ играч в индустрията и да вдъхновява спортни ентусиасти и професионалисти по целия свят.