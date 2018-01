Съветът на специалиста: Ето как бързо да се пречистим след тежките празнични трапези

Празничната треска, сладките изкушения и тежките трапези примамиха повечето хора да напуснат зоната на здравословното хранене, обещавайки си през януари да се върнат към дисциплината на масата. Е, януари дойде и е прекрасен момент за следпразнично пречистване на организма. Прекаляването с храни, напитки и сладкиши води до усещане за тромавост и недобра форма. Попитахме инструкторката по каланетика и стречинг Деница Добрева, която е експерт и по здравословно хранене, какви са нейните съвети за бързо влизане във форма. Ето как да се върнем бързо обратно в норма или да сложим началото на трансформация за нов начин на живот, подобраване на здравен статус и на по-добра визия:

„Темата за храненето и спорта е обширна, и тук-там спорна, но има някои основни правила, към които ако се придържаме, но не само за период от време, а ги превърнем в навик, ще ни помогнат да постигнем и поддържаме желаното тяло. Първото и най-важно нещо, което всеки трябва да осъзнае е, че слабо тяло не означава нито по-здраво, нито по-красиво. Затова и не използвам думата отслабване. Това, което е нужно, и което правим е изчистване на излишъци, които с течение на времето, поради основни и масови грешки в храненето, сме натрупали в нас, затормозяват функциите на всичките ни органи, и ни придават неестетичен вид. Дали тялото се радва на промяната, която правим? О, да, повярвайте, доста е щастливо! Защото най-сетне сме решили да му помогнем да се върне и да тръгне отново в най-естествената за него посока. Няма шаблони и критерии. Има здраве, комфорт и личен избор. Стъпките са изключително лесно изпълними, и всичко опира само до едно – воля. Спортът казва „Do not hate the player, just change the game“ или перифразирано казано „Използвай един и същ ресурс – храната, но смени тактиката“, казва Деница. Ето най-важните съвети, които ни дава:

- Спиране на млечните продукти за 2 седмици

Природата така е програмирала човека, че до 3 годишна възраст може да суче от майчината гръд. До тази възраст организма ни произвежда ензима лактаза, който разгражда млечната захар лактоза. Неразградената лактоза както и киселинната среда създадена от млякото в червата ни стимулират развитието на бактерии в червата, отделят се изключително много токсини, които се разпространяват във всички системи и се стимулира развитието на ракови клетки. Научно доказано е, че млякото и млечните продукти се свързват с редица заболявания, сред които акне, анемия, артрит, главоболие, киселини, смущения в храносмилането, остеопороза, болки в ставите, шипове, алергии, наднормено тегло и много други.

Днес, при отглеждането на кравите се дават високи дози антибиотици, за да не се разболяват, инжектират се с хормони, за да дават повече мляко, с храната те поемат високи дози пестициди, хербициди, които се отделят в млякото и ние ги поемаме. След издояване млякото се подлага на една дълга и многостепенна обработка. След пастьоризирането, хомогенизирането, облъчването му, с цел добавяне на витамин D и А, всички ензими се унищожават, калция става още по трудно усвоим. Витамините, които му се добавят съвсем не мотат да се усвоят от организма. Доказано е, че единствено витамините в естествената им форма се усвояват, т.е. от плодовете и зеленчуците. Такива, които са под формата на хапчета или добавени към храна, като мляко, мюсли, зърнени закуски, сиропчета, кисело мляко и др., изобщо не се усвояват и още по-лошо – утежняват работата на черния ни дроб.

- Спираме месото за 10 дни

Знам, че да промениш навиците си е най-голямото предизвикателство. Помогнете на тялото си да си поеме въздух. Направете го вие, защото месото, или поне регулярната му употреба не прави това. Замислете се, ако до момента сте правили едно и също нещо, а не получавате резултат, не мислите ли, че нещо трябва да промените?

- Спираме всякакъв тип „гумена храна“

- Така наричам всички безалкохолни, захарни (вафли, пасти, кексове) и консервирани храни. Защото ги наричам „гумени“? Защото наливайки тялото ни с подобна храна, не само не го храним, но го и задръстваме съвсем умишлено, пречейки на всички машинки в него да функционират.

- Включваме в менюто си „жива“ храна

Елда, киноа, авокадо, тиква, броколи,всички видове зеленчуци, всички зелени листови храни, плодове (ядем ги самостоятелно само сутрин или следобяд), кълнове – метлата на стомаха. Приемът на кълнове от всякакъв вид, които се намират вече навсякъде, ще ви удиви с действие върху стомашно чревния тракт.

- Подреждаме храните



Залагаме на основните правила на разделното хранене. Не смесваме в една порция месо + паста/картоф/ориз + млечен продук (когато вече ги ядем). Традиционната мусака, например, е извън всякакви правила за здравословно хранене. Винаги можем да хапнем комбинацията:

Месо и зеленчици

Картофи/ориз/паста и зеленчуци

Млечен продук и зеленчуци

Не пържете. Яжте не малко, а чисто.

- Пийте вода



Универсалното правило е по 30 мл на килограм телесна маса. Затова и не е много правилно да казваме, че трябва да се пие по 1,5 л. вода, например. Количеството е различно за всеки човек и лесно можем да се ориентираме какво е то.



- Спортувайте



За ползите и нуждата от спорт е толкова изписано. Сигурна съм, че всички сме достатъчно информирани. Намерете този спорт, който да ви доставя удоволствие, който ви кара да се чувствате добре, ведри и разтоварени психически.

Бъдете здрави и помнете, че тялото е единственото място, където можем да живеем. Дайте му възможност да покаже какво може. То ще ви се отблагодари.