В Бургас бе открито първото издание на Black Sea Game Summit - двудневно събитие, което събира на едно място създатели на видео и настолни игри, инди разработчици, художници, гейм дизайнери, косплей артисти, стриймъри, музиканти, гейм инфлуенсъри, представители на студиа и издатели, както и българската гейминг общност.

Приветствия към участниците и гостите в Международния конгресен център отправиха кметът на Бургас Димитър Николов и организаторите на събитието – Геновева Христова - президент на CreaTech Bulgaria и Арон Уолш – директор на Knowledge Foundation.

„Добро утро и добре дошли в красивия град Бургас! Когато стартирахме Game Summit преди три години и когато видях всичките геймъри и тези креативните умове, си казах, че определено ни трябва събитие, посветено на гейм индустрията. Трябваха ни две години, за да го организираме, но вече е факт. Геймингът е бъдещето!“, заяви президентът на CreaTech Bulgaria Геновева Христова.

„Бургас е град, отворен към иновациите, творчеството и технологичното развитие. Затова се радвам, че именно тук се провежда този значим форум, който събира на едно място водещи професионалисти, таланти и ентусиасти от гейминг индустрията, а и все по-възрастни хора се включват в тази индустрия. Искам да благодаря за това и на нашите партньори от CreaTech Bulgaria“, сподели кметът на Бургас Димитър Николов.

Black Sea Game Summit е събитие с разнообразна програма, включваща професионални лекции от лектори от над 15 държави, изложбени зони, демонстрации на игри, косплей, музика и още.

Акцент в програмата е международната конференция, в която ще се включат над 20 лектори от водещи game dev асоциации, студиа и компании от България и Европа. Лекционната програма обхваща ключови теми от гейм индустрията – от политики и бизнес модели до технологии, образование и креативност.

Посетителите ще могат да разгледат изложбена зона с участието на компании и студиа, включително специален инди кът, в който млади и независими създатели ще представят своите игри. Публиката ще бъде сред първите, които ще имат възможност да ги тестват.

Програмата на събитието днес ще продължи с концерт с музика от видео игри от 18.00 часа от Мария Анастасова и Ивайла Тодорова от дует Verya – проект, представящ музика от фентъзи игри и филми чрез омагьосващ глас и арфа. Мария Анастасова (Melethiel) е добре позната на гейм общността с изпълненията си в хитовата игра Baldur’s Gate 3 (включително “Down by the River”, “Song of Balduran”, “Raphael’s Final Act”), като е носител на награда BAFTA за най-добра музика. Ивайла Тодорова (Azira) е млада арфистка, лауреат на международни конкурси, която вече има участия на престижни сцени в цяла Европа.

Вторият ден от събитието, 28 юни /събота/, ще продължи с награждаване на участниците във VR Хакатона от 15.30 часа, а от 16.30 часа ще се проведе косплей състезанието, организирано от Honest Cosplay, което ще събере най-добрите косплей творци в страната. Очаква се впечатляващо сценично шоу с костюми, вдъхновени от любими персонажи, и авторитетно жури.

От 14.00 часа на 2 ет. на Конгресния център феновете ще имат възможност да се срещнат и с един от най-популярните български гейм инфлуенсъри - Васил Калинчев, познат като xXShadowHexXx, който ще участва в специална meet & greet сесия в рамките на събитието.