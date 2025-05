Първият масово произвеждан летящ автомобил ще струва 1 000 000 долара и ще бъде пуснат в продажба в началото на следващата година. Словашката компания Klein Vision обяви, че най-новата версия на прототипа AirCar вече е в процес на разработка и тестване, съобщава Newsweek.

Стилизиран като спортно купе, странният хибрид - който има четири колела и две крила - ускорява по писта, преди да излети във въздуха.

Двуместният модел може да разгъне прибиращите се крила за по-малко от две минути, докато се подготвя за излитане, преди да ги прибере обратно на местоназначението си.

Стефан Клайн, основател на Klein Vision, заяви, че AirCar „сбъдва мечтата на цял живот“ да доведе пътническите полети „в ръцете на обикновените хора“.

„С пускането на нашия производствен прототип, ние сме с една крачка по-близо до трансформирането на начина, по който се движи светът - сливане на пътя и небето в ново измерение на личната мобилност“, каза той.

Klein Vision прогнозира, че автомобилът ще бъде пуснат в продажба през първите три месеца на 2026 г. - но няма да е евтин.

Говорител на компанията заяви пред Daily Mail , че цената на автомобила ще започне от 800 000 долара (600 000 британски лири), но може да достигне до 1 милион долара (750 000 британски лири), в зависимост от спецификациите.

Например, купувачите могат да избират между двигател с мощност 280, 320 и 340 конски сили.

След успешни тестови полети, Klein Vision заяви, че най-новата версия на прототипа AirCar сега се разработва и тества.

AirCar се нуждае от приблизително 300 метра писта, за да излети, достигайки крейсерска скорост от 250 км/ч, след като е във въздуха.

Самолетът работи на обикновен бензин и може да превозва двама души на максимална височина от 6000 метра, благодарение на витло, разположено между фюзелажа и опашката.

Въпреки че се задвижва от бензин, AirCar ще стане електрически „веднага щом енергийната плътност на батериите стане достатъчно добра“, каза съоснователят Антон Заяк пред The Next Web.

Когато бъде пуснат в продажба, AirCar ще бъде подходящ за пътувания в свободното време или като търговска таксиметрова услуга в стил Uber, казват разработчиците му.

С простото натискане на бутон, пилотът може да разгърне и освободи две крила, за да се подготви за излитане в рамките на две минути, които се сгъват и съхраняват безопасно в каросерията на превозното средство при кацане.

Оригиналният AirCar вече е успешно завършил над 170 часа полет и повече от 500 излитания и кацания.

Миналата година KleinVision осъществи първия пътнически полет на AirCar, като на борда беше не кой да е, а френският музикант Жан-Мишел Жар.

Докато са били в странното хибридно превозно средство, Яре и пилот са пътували около три километра в рамките на 10 минути над летище Пиещани в Словакия.

Известният музикант Жан-Мишел Жар, пионер в жанровете електронна и ембиънт музика, описа преживяването като „като в книга на Жул Верн“ – препратка към писателя от 19-ти век, известен с научнофантастичните си произведения, включително „Около света за 80 дни“.

„В една секунда говориш с шофьора, а в следващата си във въздуха - невероятно преживяване“, каза Жар.

Също миналата година Джеймс Мей, бивш водещ на известното предаване „Top Gear“, посети Klein Vision и видя AirCar в действие на международно летище в Словакия.

„AirCar кацна. Много рядко губя думи, но сега съм без думи!“ каза телевизионната звезда.

В Словакия AirCar получи сертификат за летателна годност през януари 2022 г., което позволи търговски пътнически полети и отвори вратата за серийно производство на превозното средство.