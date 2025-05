Първа копка за изграждането на пожарната в Камено, която да подобри значително безопасността в региона и по-бърза реакция и по-ефективна координация, бе направена днес. Проектът е на обща стойност 351 960 лева и се реализира по международната програма BSB00026 – Co-Resilience – Cooperation for wildfires community resilience capacity building and early warning in the Black Sea Basin („Сътрудничество за изграждане на капацитет за устойчивост на общността при горски пожари и ранно предупреждение в Черноморския басейн“). Той е част от съвместната оперативна програма „Черноморски басейн NEXT“, съфинансирана от Европейския съюз и от участващите в програмата страни.



От българска страна партньори са Община Камено и Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Бургас. Сградата ще бъде на ул. „Георги Кондолов“, върху терен от около 1700 кв.м, а срокът за изпълнение е 236 дни. Община Камено съфинансира с още 300 000 лева, които ще са за вертикална планировка и ограждения на двора.



В момента в Камено има изнесен екип от един пожарен автомобил и двама души, които дежурят, каза шефът на пожарната в Бургас комисар Николай Николаев.

„Настоящият екип работи в сграда тип гараж при БКС, което е временно решение. С новия проект екипът ще има модерна и оборудвана база, включително място за доброволците от общината“, поясни той.





И изрази надежда, сградата да е готова до края на есента. Новата пожарна ще разполага с три гаражни клетки – две за основните пожарни автомобили и една за допълнителна техника.

„Целта ни е да осигурим бърза и ефективна реакция при възникване на пожари, особено в отдалечени райони. Сградата ще разполага и с тренировъчна площадка, където екипите ще могат да провеждат практически занятия,“ заяви той. В рамките на проекта, ще бъде закупен и нов пожарен автомобил „Рено“ с капацитет 5 тона вода, който ще бъде доставен до края на годината, както и специална екипировка за потушаването на горски и полски пожари. Съществен акцент е разработването на еэфективен план за взаимодействие с турския партньор и мобилно приложение за доброволците.



„Не сме безопасен район, а по време на жътвата има доста пожари. Нашите доброволци са добре оборудвани и често участват в гасене на пожари“, каза кметът на Камено Жельо Вардунски.