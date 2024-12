Когато става въпрос за Коледа, малко неща не успяват да уловят празничния дух - мигащи светлини, празнични филми и, разбира се, любимите песни.

Но докато тези мелодии изпълват домовете ни с настроение, те също пълнят банковите сметки на своите създатели със зашеметяващи суми година след година.

Някои от тези сезонни хитове се превърнаха във финансови златни мини, генерирайки милиони хонорари. И не само за Марая Кери.



Всъщност, докато All I Want for Christmas Is You остава вечен фаворит, тя не е най-добре печелещата в света на коледната музика.

Друг изпълнител тихо претендира за титлата, печелейки около £1 милион годишно от един празничен хит, който продължава да доминира в класациите и плейлистите всеки декември.

Merry Xmas Everybody на Слейд

Годишни възнаграждения: £1 милион

Ноди Холдър и музикантът от Слейд Джим Леа написаха песента, която достигна номер едно през 1973 г.

Оттогава парчето издържа изпитанието на времето, влизайки отново в класациите всяка година и печелейки доста за двойката, които го написаха и композираха.

Fairytale of New York на The Pogues и Кърсти Маккол

Годишни възнаграждения: £400 000

Дуетът на вокалиста на The Pogues Шейн Макгауън и Кърсти Маккол беше изпълнен на погребението му. Певецът почина миналия ноември на 65 години след битка с лошото здраве.

Неговата песен от 1987 г. разказва историята на двойка, която се кара на Бъдни вечер в Ню Йорк.

Тя е написана от Шейн и Джем, които казаха, че песента е започнала като зaлог, когато продуцентът на ирландската група по онова време, Елвис Костело, се пошегувал, че никога няма да могат да напишат коледен сингъл.

All I Want for Christmas is You на Марая Кери

Годишни възнаграждения: £400 000

Марая може да не иска много за Коледа, но защо би искала, когато тази песен ѝ носи милиони?

Парчето, което появява в хитови филми като Love Actually, се превърна в празничен химн от излизането си през 1994 г.

„Когато го написах, нямах абсолютно никаква представа какво влияние ще има песента в крайна сметка в световен мащаб“, каза Кери през 2021 г.

„Толкова съм изпълнен с благодарност, че толкова много хора се наслаждават с мен всяка година.“

Тя вероятно е също толкова благодарна за £11 милиона, които са добавени към нейното състояние от £270 милиона.

I Wish it Could be Christmas Every Day на Wizzard

Годишни възнаграждения: £180 000

Wizzard е рок група, създадена от Рой Ууд, бивш член на Move и съосновател на Electric Light Orchestra.

Най-голямата им песен, I Wish It Could Be Christmas Every Day, е издадена през 1973 г. и е изпълнена на Top of the Pops.

Известно е, че достигна номер две в класациите, след като загуби от Слейд в битка на истинските коледни класики.

77-годишният Рой все още носи празничната магия със своето събитие „Rockmas“, в което тази година участва Пол Йънг.

Driving Home for Christmas на Крис Риа

Годишни възнаграждения: £200 000

Въпреки че тази песен е издадена през 1986 г. като сингъл извън албума, тя не привлича вниманието на публиката още две години, изкачвайки се на първо място на Коледа 1988 г.

Но през всичките тези години по-късно все още дава на семействата топло, размито усещане отвътре.

Освен това банковият баланс на Крис е достатъчно голям, за да наеме частен самолет, вместо да шофира.

Stop the Cavalry на Джона Луи

Годишни възнаграждения: £120 000

Джона, чието истинско име е Джон, казва, че благодарение на успеха на Stop the Cavalry през 1978 г., сега той просто „бърника“ в студиото си.

Песента е антивоенен протест, започващ с „Hey Mr Churchill comes over here…“

Той признава, че не е възнамерявал това да се превърне в празнична песен „Абсолютно не съм седнал с идеята да напиша голям коледен хит. Не мисля, че бих могъл.“

Джона добави, че това осигурява половината от приходите му от задния каталог.

Merry Christmas Everyone на Шакин Стивънс

Годишни възнаграждения: £140 000

Уелският певец и текстописец Майкъл Барат имаше хит номер едно с Merry Christmas Everyone (да не се бърка с песента на Slade с почти идентично име) през 1985 г.

Самият беден стар Шеки обаче получава само малка част от хонорара от £140 000, като ключът към написаното.

Той прибира около 10 000 паунда, но човекът зад текстовете, Боб Хийтли, прибира колосалните 130 000 паунда на година.