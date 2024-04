Не пропускайте специална прожекция и среща с екипа на филма „ДИАДА“ в неделя/ 7 април/ в НХК. Напредставянето ще присъстват режисьора Яна Титова и актрисата Маргарита Стойков.

Филмът вече е отличен с множество награди у нас и в чужбина.

Сюжетът е фокусиран около 16 годишната Дида, която живее в малък град и има голяма мечта – да замине при майка си в Америка, където да учи рисуване. Животът ѝ се преобръща, когато разбира, че разполага с броени часове, за да събере сериозна сума пари за самолетния билет. Дори и най-добрата ѝ приятелка Ива не може да помогне, а проблемите в училище правят задачата още по-сложна.

В актьорския състав освен Маргарита Стойкова (Дида) и Петра Църноречка (Ива) гледаме и Иван Бърнев, Силвия Лулчева, Стоян Дойчев, Ирмена Чичикова, Цветан Алексиев, Васил Бинев, Жаклин Дочева други. Филмът е заснет в Ямбол през лятото на 2022 година. Операторската работа е дело на Мартин Балкански, с когото Яна Титова работи и по първия си пълнометражен филм „Доза Щастие“.

„Диада“ е продукция на PORTOKAL, в копродукция с NO BLINK PICTURES, SONUS и RIGHT SOLUTIONS и с подкрепата на Национален филмов център, Творческа Европа и Национален фонд „Култура“. Продуценти са Ваня Райнова, Александър Алексиев и Ники Стоичков. Лицензните права на HBO (WBD) за България и бившите югославски държави са през дистрибутора NO BLINK FILM.