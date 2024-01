„Пожелавам на всички да са супер щастливи и здрави. Нека 2024 г. бъде страхотна година! На себе си също пожелавам здраве и да продължа да съм на сцената и в следващите 30 години”, каза пред журналисти известният певецът от No Mercy - Марти Синтрън. Той е звездата на новогодишния концерт на площад „Тройката” в Бургас.

„Много се радвам да правя музика, която докосва сърцата на хората, и затова съм тук. Искам да пожелая щастлива Нова година на всички. Много съм развълнуван за концерта довечера и се надявам да си изкараме страхотно”, заяви още Марти Синтрън. За него това е второ идване в България.

Довечера празнуващите на площад „Тройката” ще посрещнат 2024 г. с хитовете "Where Do You Go", "Please Don’t Go", "Hello–How Are You", "When I Die" и "Kiss You All Over".

Преди Марти Синтрън на сцената ще се качи Мила Робърт. А за посетителите Община Бургас както всяка година е подготвила парце баница с късмет.