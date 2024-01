По традиция Бургас ще посрещне Новата година с голям концерт в центъра на града, както повелява традицията, а празникът няма да мине без парче баница с късмет.

И тази година хиляди бургазлии и гости ще посрещнат новата 2024-та година на площад Тройката. Специалният гост на купона ще бъде Марти Синтрън (Marty Cintron), познат на поколения купонджии като No Mercy.

Голяма част от хитовете му все още озвучават всички летни фиести по света и у нас. А сега ще можем да ги чуем и на живо в Бургас. Сред тях са парчетата "Where Do You Go", "Please Don’t Go", "Hello–How Are You", "When I Die" и "Kiss You All Over", така че отсега се подгответе за много танци и настроение.

Концертът ще започне в 22.30 часа с музикалната сензация Мила Роберт. Тя е един от гласовете на своето поколение. Талантливата изпълнителка ще изпълни всичките си хитове.

Не са забравени и феновете на автентичния фолклор. Подарък за тях ще са изпълненията на ансамбъл "Странджа".

DJ Monno ще поддържа веселбата и след празничното хоро в полунощ.