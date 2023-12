Под палката на маестро Йордан Дафов, ще прозвучат творби от Бах, Хендел, Вивалди, Цезар Франк, Джон Ленън, Панчо Владигеров, Александър Текелиев, Петко Стайнов и др.

В навечерието на Коледа, обединяващ символ на стремежа към повече хармония – и в глобален план, и в човешките отношения, Държавна опера – Бургас е подготвила вълнуваща музикално-сценична изненада в висока естетическа стойност – мащабен Коледен концерт, под палката на доайена в родното културно пространство – Йордан Дафов, който е носител на наградата "Златен век" на Министерството на културата. Уважаваният диригент е сред изявените дейци, отличени за приноса си в развитието на културата и утвърждаването на националната идентичност. На 21-ви декември, четвъртък, от 19 часа в залата на Бургаската опера маестро Дафов застава зад пулта на концерта, в който ще вземат участие: Владимир Меранлиев, цигулка, оркестър и хор – с диригент Александър Чепанов, както и младите таланти от Детски хор „Милка Стоева“ с диригент Светла Стоева. Хор „Милка Стоева“ е носител на традициите на дългогодишна хорова школа, с поредица от впечатляващи национални и международни изяви и е носител на престижни награди през годините. Преди по-малко от месец младите певци от хоровата школа взеха участие в спектакъла на операта „Кармен“ от Жорж Бизе на сцената на Операта, през летния сезон участваха в представлението на „Тоска“ в Летния театър. Те са чест и желан гост в концертни прояви и постановки на Бургаската опера – като знак на приемственост в изкуството.

Тринадесетгодишният цигулар Владимир Меранлиев направи своя впечатляващ дебют на сцената на Бургаската опера – на Камерния концерт през м. октомври 2020 г., заедно с Олга Дойкова /цигулка/ и Костадин Кошничаров /пиано/, под палката на Цанислав Петков. Талантливият млад инструменталист, носител на редица национални и международни награди, впечатли с невероятната за годините си зрялост и самовглъбеност и философски поглед върху нотния текст на Йохан Себастиян Бах в изпълнението си на I-ва част от Концерт за цигулка в ла минор на великия предкласик. "За мен изкуството не е нещо обикновено", казва Владимир, доказвайки това с изпълненията си, в които се отразява неговата огромна любов и принадлежност към музикалното изкуство.

В програмата на Коледния концерт в четвъртък са включени произведения на Йохан Себастиан Бах, Георг Фридрих Хендел, Цезар Франк, Адо̀лф Ада̀м, Антонио Вивалди, Франц Грубер, Джей Ливингстън, Джон Ленън, Панчо Владигеров, Александър Текелиев, Петко Стайнов, Славил Димитров и др., обединени в общия замисъл, подчинен на всеобщото настроение, което е породено от светостта на предстоящия коледен празник. Солистични изяви в концертната програма ще имат: Илина Господинова /сопран/, Милен Динолов /тенор/ и солистът на Бургаската опера Бранимир Недков /баритон/. Концертмайстор на оркестровия състав ще бъде Ваня Златева, носител на "Кристално огърлие" - най-високото отличие на Съюза на българските музикални и танцови дейци.

В празнично украсената зала на Операта ще прозвучат и празнични мелодии: Рапсодия „Вардар“ и „Песен“ от Панчо Владигеров, „Тиха нощ, свята нощ“ – аранжимент – проф. Александър Текелиев, „Алилуя“ из ораторията „Месия“ от Георг Фридрих Хендел, „Панис Ангеликус“ от Цезар Франк, „Зима“ из цикъла „Годишните времена“ от Антонио Вивалди, песните „Пак е Коледа“; „Бъдни вечер“, „Oh. Holy Night“, „Feliz Navidad“, „Let It Snow“ „Santa Claus is coming“ „Silver Bells“, оркестрова пиеса от Жорж Бизе, „Зима“ от Славил Димитров, „Adoramus Te“ от Йохан Себастиан Бах, „Adeste Fidelis“, „Hark! The Herald Angels Sing, „War Is Over“ oт Джон Ленън. Вдъхновяващ финал на празничния концерт ще бъде едно истинско пиршество за сетивата – на всички нива: целият огромен артистичен състав на оркестър, хор, детски хор ще бъде допълнен и от танцьорите на Професионален фолклорен ансамбъл "Странджа" с ръководител Марио Егов. Всички артисти на сцнеата ще изпълнят темпераментната „Ръченица“ от Петко Стайнов, носител на националното самосъзнание.

В музикално-сценичната феерия на 21-ви декември младият цигулар Владимир Меранлиев, солистите, оркестровият и хоровият състав на Бургаската опера, детската хорова формация „Милка Стоева“ и танцьорите от ПФА „Странджа“ ще създадат празничните акорди на Коледния концерт, които ще продължават да дават стимул и да зареждат с посланията на високото изкуство.

И един интригуващ факт, който Йордан Дафов разкри дни преди Коления концерт. На 13 март 1899 г. е роден големият български композитор, считан за съвременен класик – проф. Панчо Владигеров. В началото на идващата 2024 година ще честваме 125 години от неговото рождение. Бургаската опера, под диригентството на маестро Дафов, ще има привилегията и честта първа да отбележи бележитата годишнина – преди самото събитие. Именно затова именитият диригент е избрал да бъде изпълнена една емблематична Владигерова творба – рапсодия „Вардар“, която е носител на най-доброто от националните музикални традиции. В рапсодия “Вардар” със забележителна художествена сила се преплитат мотиви от българската народна музика с чувството на родова памет и преклонение пред красотата на Родината.

На прага сме на магичните коледни дни, които ще осветят вътрешните ни пространства и ще ни накарат да греем — раздавайки от своя заряд, чрез споделените емоции на музикалното изкуство! В благословените дни преди Коледа Държавна опера – Бургас пожелава на всички почитатели на музикалното изкуство хармония, мир, благоденствие и любов – като най-човеколюбивото измерение на Бог, пресътворен в земните дела! Надяваме се, че и през настъпващата 2024-та година ще бъдете неразделна част от съпреживяването на нашите концерти и спектакли, като продължавате да вярвате в облагородяващата роля на музиката, която прави живота ни по-богат на нюанси и го обагря с дълбочина, красота и смисъл!

Билети за Коледния концерт – на касата на Операта, каса „Часовника“ /работи и в събота/, както и в мрежите на Grabo https://grabo.bg/burgas/koleden-kontzert-0mht478

и Eventim - https://www.eventim.bg/bg/bileti/drzhavna-opera-burgas-zala-opera-burgas-1374055/performance.html.

За диригента маестро Йордан Дафов:

Йордан Дафов е един от най-емблематичните представители на съвременната българска диригентска школа, познат като диригент с висока музикална култура и уважаван заради неповторимата си техника на дирижиране. Завършва Българската държавна консерватория в София в класа на проф. Константин Илиев. От 1970 до 1971 г. като млад диригент взима майсторски клас по анализ, композиция и естетика при проф. Оливие Месиен в Парижката национална консерватория. През 1966 г. започва като диригент на Варненска филхармония. През 1977 г. е артистичен директор и главен диригент на Бургаска филхармония. В началото на 1981 г. става диригент на Софийския филхармоничен оркестър, като едновременно с това е и главен диригент на Толбухинския камерен оркестър, който под неговата умела диригентска палка успява да си извоюва името на един от най-добрите камерни ансамбли в България. От 1997 до 1999 г. е артистичен директор и главен диригент на Варненска филхармония. Междувременно маестро Дафов води майсторски клас съвместно с Х. Фаберман (САЩ). От ноември 2000 до май 2002 г. е директор и диригент на Софийска филхармония. Познат като диригент във Франция, Италия, Русия, Швейцария, Румъния, Испания, Полша, Унгария. Прави записи за БНТ и БНР, както и за френското и шведското радио и испанската телевизия. Автор е на три симфонии, „Утринна музика и серенади“ (за струнен оркестър), „В профил и анфас“ (за голям симфоничен оркестър), вокална музика за инструментални камерни състави, театрална музика. Маестро Дафов е носител на наградата "Златен век" на Министерството на културата. Талантливият и уважаван диригент е сред изявените дейци, отличени за приноса си в развитието на културата и утвърждаването на националната идентичност.

Александър Чепанов - диригент на хора на Бургаската опера:

Александър Чепанов е роден през 1995 г. в град Бургас. От 5-годишна възраст започва да свири на пиано при Милена Коларова. През 2008 г. е приет в НУМСИ "Проф Панчо Владигеров" - Бургас със специалност пиано, а по-късно започва да изучава оперно пеене при Ксения Драгостинова. От 2014 г. е приет в теоритичния факултет на НМА "Проф. Панчо Владигеров" - София, където започва да изучава композиция при проф. Александър Текелиев, хорово дирижиране при проф. Мирослав Попсавов, а по-късно - и оркестрово дирижиране при проф. Григор Паликаров. По време на обучението си работи като певец в храм "Св. Александър Невски" и смесен хор "Георги Димитров" към НМА - София. През 2019 г. работи в Държавен музикален и балетен център "Стефан Македонски" - София и е диригент на хора на храм "Св. Троица" . От ноември 2019 г. постъпва на работа в хора на Държавна опера - Бургас, а от 2023 г. до момента е диригент на хоровия състав.

За солиста Владимир Меранлиев – цигулка:

Владимир Меранлиев е роден през 2010 год. в Лондон, Великобритания. Проявява интерес към цигулката на 5-годишна възраст, а на 6 години започва да получава уроци от г-жа Людмила Иванова, цигулков педагог с многогодишен опит. Година по-късно е приет в НУМСИ „Проф. П.Владигеров“ в гр. Бургас, в което продължава обучението си. Взел е участие както в национали, така и в международни конкурси, от които е получил следните награди: 2018 г. – Национално състезание за млади инструменталисти „Върбан Върбанов“ - гр. Бургас, България – II – ра награда; 2019 г. – Национално състезание за млади инструменталисти „Музиката на Европа“- гр. Бургас, България – II – ра награда; 2019 г. – Втори национален музикален конкурс “Алфред Бинер” - гр. София, България - II – ра награда; 2019 г. – IMKA – Онлайн международен конкурс – II – ра награда; 2019 г. – XLIV Международен конкурс за цигулари “Проф. Н. Симеонова”, гр. Хасково, България – II – ра награда; 2020 г. – Международен фестивал „Stage4kids“, Хамбург, Германия – Участва в Концерта на победителите и получава една от специалните награди; 2020 г. - Национално състезание за млади инструменталисти „Върбан Върбанов“ гр. Бургас, България – I - ва награда; 2020 г. – дебютира като солист с Камерния състав на Бургаската опера, гр. Бургас, България; 2021 г. - Национално състезание за млади инструменталисти „Музиката на Европа“ гр. Бургас, България – I - ва награда; 2021 г. – VIII Международен Конкурс „Звукът на Времето“, гр. В.Търново, България - I - ва награда, онлайн етап; 2021 г. – Napolinova World Violin Competition - Онлайн международен конкус – II – ра награда; 2021 г. – Nouvelles Etoiles - Онлайн международен конкус – I – ва награда; 2022 г. – Allegra International Youth Competition – гр. София, България – III – та награда; 2022 г. – Национален конкурс и академия за оркестър „Кантус Фирмус“ - I – ва награда и участие в заключителния концерт в зала „България“, гр. София, където свири заедно с Веско Ешкенази; 2023 г. - Национално състезание за млади инструменталисти „Музиката на Европа“ - гр. Бургас, България – I - ва награда; 2023 г. – XXXI Международен Конкурс за композитори, камерни ансамбли и инструменталисти „Музиката и Земята“ гр. София, България – Специална награда за виртуозно изпълнение. Участва в майсторски класове на проф. М. Минчев и проф. А. Данаилова. В момента свири на цигулка, изработена през 1969 год. от българския лютиер Найден Ганчев и предоставена за ползване от г-жа Р. Джагарова.