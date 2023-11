Началото на новата поредица в репертоара на бургаския културен институт – „Солистите на Държавна опера – Бургас“ бе поставено с вокалния концерт на 7 октомври, със солисти: сопраното Людмила Михайлова и баритонът Йордан Христозов, на рояла бе Дария Кръстева, а водеща– Стефка Христозова, която се включи в концертната програма с изпълнение на флейта, в дует с Йордан Христозов – китара.

В съботната вечер на 4-ти ноември второто събитие от поредицата ще обагри с различни нюанси на настроението присъстващите в изисканото пространство на фоайето на Операта, което вече се затвърди като предпочитано място за камерни музикални прояви. Символични домакини на концерта ще бъдат басите на Бургаската опера: Делян Славов, Диман Панчев и Костадин Мечков – солисти на Държавна опера – Бургас, всеки от тях носител на престижни награди и с изяви на международната сцена.

По време на изключително богатия летен сезон на Бургаската опера, тримата баси имаха запомнящи се сценични изяви. Делян Славов участва в спектаклите на „Бал с маски“ от Джузепе Верди“ – на сцената на Летния театър, както и на фестивала „Сцена на вековете“ във Велико Търново. Басът пя и в „Самсон и Далила“ от Камий Сен-Санс – на откриването на Бургаските музикални празници „Емил Чакъров“ в Летния театър, в „Севилският бръснар“ от Росини – също в рамките на бургаския музикален фестивал, както и на първия спектакъл на грандиозното събитие „Опера на светилището“ на откритата сцена в Бегликташ –„Самсон и Далила“, където се представи и в „Набуко“ от Верди.

Диман Панчев също имаше ярки сценични изяви през летния сезон на Бургаската опера – в „Самсон и Далила“, „Тоска“ и „Бал с маски“, „Цигански барон“ на сцената на Летния театър и „Сцена на вековете“ във Велико Търново /“Бал с маски“/, и в Бегликташ, както и в мащабната продукция на „Кармен“ – също на фестивала „Опера на светилището“. Делян Славов и Диман Панчев участваха и в официалното закриване на Бургаските музикални празници „Емил Чакъров“ – с концерта спектакъл „Любов, шампанско и кан-кан“, по режисура на Марио Николов, който получи тазгодишната награда „Емил Чакъров“. Диман Панчев пя и в спектакъла на „Цигански барон“, с който бе открит Сезон 2023/ 2024 на сцената на Бургаската опера в началото на м. октомври т. год.

Костадин Мечков участва в „Тоска“ и „Севилският бръснар“ – по време на Бургаските музикални празници „Емил Чакъров“, в „Набуко“ и „Трубадур“– в „Опера на светилището“ в Бегликташ. Той бе инициатор и участник в благотворителния концерт „Заедно за Иван“, последното събитие от лятната програма на Бургаската опера, като събраните средства бяха предоставени за лечението на 36-годишния Иван Мандаджиев от Бургас.

Програмата на вокалния концерт от поредицата „Солистите на Държавна опера – Бургас“ в събота включва известни и обичани арии и дуети от световната оперна литература. Красивите музикални мотиви от известни произведения от Росини, Белини, Моцарт, Верди, Гуно, Бизе др., ще бъдат поднесени с емоционалния заряд, характерен за басовия тембър.

Тримата баси са дългогодишни солисти на Бургаската опера и имат в репертоара си централни партии в повечето от най-популярните оперни заглавия, както и редица участия в камерни концерти. Тримата певци ще участват в мащабната продукция „Дон Жуан“, по режисура на доц. д-р Александър Текелиев, която вече 20 години се играе при нестихващ интерес от страна на публиката. Спектакълът е на 17 ноември от 19 часа на сцената на Операта. Делян Славов, който е и артистичен секретар на Операта, влиза в ролята на емблематичния прелъстител Дон Жуан, Костадин Мечков ще се превъплъти в образа на Лепорелло – верният слуга на Дон Жуан, а Диман Панчев ще изпълни знаковата роля на Командора, който възнася справедливост.

На рояла на концерта в събота ще бъде пианистката Илиана Тодорова, която дълги години е била концертиращ пианист с университетска кариера и многобройни студийни записи и издадени компактдискове.

Следващият концерт от поредицата „Солистите на Държавна опера – Бургас е на 18 ноември от 19 часа във фоайето на Операта, с участието на сопраното Нона Кръстникова и баритона Марян Йованоски. На рояла ще бъде Игор Кириянов от Украйна, който отскоро е в състава на Бургаската опера.

Билети за концерта могат да бъдат закупени на касата на Операта, каса „Часовника“ /пред хотел „България“, работи и в събота/, в мрежата на Grabo - https://grabo.bg/deal/id:275684?temporary_access

За солистите:

Делян Славов, бас:

Делян Славов завършва оперно пеене с магистратура в НМА "Проф. Панчо Владигеров", специализира в Българската академия за изкуство и култура „Борис Христов" в Рим (2008-2009) при известните Мирела Паруто и Бруно Кали - президент на Римската музикална академия “Санта Чечилия”, както и в майсторските класове на световноизвестното сопрано Рената Ското в същия музикален институт. Дебютира в една и съща година (2003) с ролята на Ферандо от операта "Трубадур" на Верди в Бургаската оперa и на сцената на Националната опера и балет в София с ролята на Командора от операта "Дон Жуан" на Моцарт. Прави записи за БНР, участва в празничния концерт в Кралската Академия в Брюксел по повод присъединяването на България към Европейския съюз, гастролира (от 2006) на сцената на Македонската опера и балет в Скопие в оперите ”Набуко”, ”Бохеми”, ”Лучия ди Ламермур”, ”Риголето”, ”Турандот”, ”Бал с маски”, "Дон Жуан" и "Севилският бръснар". През август 2008 г. участва в концерт в рамките на фестивала Bell Canto в Монреал, Канада, заедно със световноизвестното сопрано Джун Андерсън, под диригентската палка на прочутия Кент Нагано. От 2009 г. е солист в Държавна опера Пловдив., а от 2013 е солист на Държавна опера -- Бургас.

В репертоара на певеца влизат още ролите на: Атила от едноименната опера на Верди , Дон Базилио от „Севилският бръснар” на Росини, Дон Жуан, Лепорело, Командора и Мазето от „Дон Жуан” на Моцарт, Цар и Рамфис от „Аида”, Крал Филип Втори и Великият Инквизитор от „Дон Карлос”, Захария от „Набуко”, Спарафучиле от „Риголето”, Банко от „Макбет”, Фиеско от „Симоне Боканегра” на Верди, Рудолфо от „Сомнамбула”, Оровезо от „Норба” на Белини, Тимур от „Турандот” на Пучини, Алеко и Старият циганин от „Алеко” на Рахманинов и др. Както и басовите партии от Реквиемите на Моцарт и Верди, Стабат матер на Росини.

Диман Панчев, бас:

Завършил е Националната музикалната академия „Проф. Панчо Владигеров“ през 1991 година, в класа на доцент Коснтанца Вачкова. Като студент, пее на сцената на Учебен оперен театър – Сливен, в ролята на Осмин в „Отвличане от сарая“ от Моцарт– с диригент Владимир Кираджиев и режисьор Ваня Бъчварова. През 1991 година пее в Софийската национална опера в ролята на Зарастро в операта „Вълшебната флейта“ от Моцарт. В Националната опера е пял под диригентската палка на Иван Марионов, Руслан Райчев, Борис Хинчев, Михаил Ангелов, Методи Матакиев. Дебютира и като Колин в „Бохеми“ от Пучини, бил е в ролята на Базилио в „Севилският бръснар“ – Росини, Абимелек в „Самсон и Далила“ на Камий Сен-Санс, Том и Самуел в „Бал с маски“ от Верди, Рамфис в „Аида“ от Верди. Участвал в в „Реквием“ на Моцарт. Бил е на турне със Софийската опера в Испания – с Валери Попова и Дарина Такова – в „Княз Игор“ /1999 г./, като Галицки – опера на площада, и като Цунига в „Кармен“. Гостувал е на Майски оперни празници в Опера Скопие в ролята на Закария в „Набуко“ от Верди. С Пловдивската опера е бил на турне със Стоян Попов в Испания в периода 1992 г. – 1995 г. – в ролите на Закария в „Набуко“ от Верди. В Пловдивската опера е пял под диригентството на Борислав Иванов. Канен е за солист в периода 1993 г.-1999 г. във Филхармонията на Мюнхен, Германия, в Перуджа, Италия, Оssiach Austria – с Николай Геда /1995 г./ в Сантандер, Испания, участвал е в концертното изпълнение на „Canto General” с Микис Теодоракис в Мюнхен, с Баварския Радиохор и оркестър, в концерт с Франциско Арайза с Мюнхенската филхармония. Диман Панчев има над 500 участия във фестивали за сакрална музика в Перуджа, Равена, с камерните състави: „Филипополис“ – Пловдив, с диригент Христо Арабаджиев, „Свети Седмочисленици“ – София, с диригент Димитър Григоров. Участвал е в концерт в Бирмингам хол, Англия – с „Бохеми“ на Пучини.

В периода от 1992 г. – 2008 г. е пял с Русенската опера, под диригентската палка на Георги Димитров – в Холандия, САЩ, Германия, Австрия, Испания – в ролите на Раймондо в „Лучия ди Ламермур“ от Доницети, Закария от „Набуко“ от Верди, Рамфис в „Аида“ от Верди, Спарафучиле в „Риголето“ от Верди, Базилио в „Севилският бръснар“ от Росини, Тимур в „Тудандот“ от Пучини, Ферандо в „Трубадур“ от Верди. Диман Панчев е пял като Крал Филип в „Дон Карлос“ от Верди на премиерния спектакъл на Старозагорската опера – през 2001 г. Гастролирал е в Залцбург с „Бохеми“ от Пучини, с „Турандот“ от Пучини – в Австрия, Германия, Испания, САЩ. С Държавна опера – Бургас, под диригентската палка на маестро Иван Кожухаров, е бил на гастроли в САЩ, Германия, Австрия – в периода 2005 г. – 2007 г. – с „Набуко“ и „Аида“ от Верди, „Турандот“ и „Тоска“ от Пучини – във фестивалите: Белинзона – Швейцария, във Фестивалната зала „Grosses festspielhaus“ в Залцбург – Австрия, фестивалите в Равена и Перуджа – Италия, Сантандер – Испания, Скопие – Македония и др. и др.

Участвал е като солист в „Дон Карлос“ от Верди, като дебютът му в ролята е през 1994 г. на сцената на Бургаската опера, с диригент Иван Вульпе, където пее и в „Бохеми“ от Пучини, „Аида“ от Верди, „Севилският бръснар“ от Росини, „Самсон и Далила“ от Камий Сен Санс“, „Набуко“, „Манон Леско“ от Пучини, „Бал с маски“, „Набуко“ от Верди и др.

Диман Панчев е носител на Първа награда на конкурса в Callosa de Sarria, Аликанте, Испания – през 1997 г. – Елена Образцова, Финалис Ирун, Испания – 1998 г. Издаден е соло диск Artenova Classics – през 1997 г. – LC 3480, Munchel JMP Liturgical songs LC 8870, Switzerland Novalis 1999 LC071.

Диман Панчев е носител на Наградата на Община Бургас по случай 24-ти май за 2022 г. - за особени заслуги в сферата на изкуството и културата. Призът е присъден за ролята му на Дон Базилио в иновативната постановка на доц. д-р Александър Текелиев "Севилският бръснар".

Костадин Мечков, бас:

Дипломира се във вокалния факултет на НМА „Проф. Панчо Владигеров“ с класическо пеене в класа на проф. Илка Попова. Преди и след дипломирането си получава награди от национални и международни конкурси – първа награда от конкурса „Светослав Обретенов“, трета награда от Международен конкурс за млади оперни изпълнители „Елена Николай“. Дебюта си прави на сцената на Държавна опера – Варна в „Севилския бръснар“ през 2010, като през същата година изпълнява ролята на Колин в „Бохеми“ в Софийска опера и балет. Чест гост на Софийска опера и балет, Софийска филхармония, оперните театри във Варна, Стара Загора, Пловдив и Бургас. Гостува на чуждестранни оперни сцени като „Auditorio nacional“ в Мадрид и „Bunka Kaikan“ в Токио. Участник в майсторските класове на Райна Кабаиванска в периода 2010-2016 г. Три поредни години печели стипендии за обучение в Сиена и Модена, Италия. Участва в концерта „Звездите на операта“ в НДК, посветен на 80-годишния юбилей на Райна Кабаиванска.

Илиана Тодорова – пиано:

Илиана Тодорова е родена в Бургас. Завършва Средно музикално училище “Проф. Панчо Владигеров” в родния си град при Елена Пеева,паралелно с това е извънреден студент в класа на проф. Джулия и Константин Ганеви, ученици и наследници на руския педагог Нейгауз, в Държавната музикална академия “Проф. Панчо Владигеров” , където по-късно получава висшето си образование в класа на проф. Стела Димитрова – Майсторова и магистърска степен при проф. Борислава Танева. Носител е на 12 национални и международни награди (пет първи), сред които – Първа награда на “Светослав Обретенов”, Grand Prix на международния конкурс “Albert Roussel”, Втора награда на “Виртуози на пианото”, Усти над Лабем,Чехия, пета награда на XXI Международен конкурс за пианисти Сенигалия, Италия, “Карл Филч”,Сибиу, Румъния и др. Участва в десетки национални и международни фестивали в България, Гърция,Кипър,Израел, Словакия, Италия, Австрия, Германия, Испания, Швейцария, Франция, Чехия, Унгария, Румъния, Тайланд, Хонг Конг, Япония и много други. Свири с всички водещи оркестри в България, както и с редица европейски ансамбли. Член на “Trio di Vienna”.Осъществява над сто национални и световни премиери на произведения от български и европейски съвременни композитори. Концертира на престижни подиуми като Biblioteca Berio, Генуа и Teatro Comunale di Firenze, Италия, International Cultural Center Athanaeum, Атина, Bösendorfer Saal, Виена, Световен културен и конгресен център, Хонг Конг и мн.др. Ръководи майсторски класове по пиано и камерна музика в Австрия, Италия, Румъния, Кипър, Хонг Конг. Записва за Българско национално радио, Българска национална телевизия, ERT-3,Гърция, RAI 1- Италия, Националното радио и телевизия на Хонг Конг. Нейни продукции са включени в Златния фонд на БНР. Има издадени 9 CD – за американската компания “ММО”, “Crystal”,Гърция, Voiceart, Австрия и Съюз на българските композитори. Постоянно осъществява записи за филмови продукции с италианското звукозаписно студио Sud Ovest Records. Илиана Тодорова е член на международната асоциация “Albert Roussel”,Франция, Шубертово дружество, Австрия и на българското представителство на Международната асоциация за съвременна музика. Илиана Тодорова има близо двадесетгодишен академичен стаж като преподавател по пиано и камерна музика в НБУ и НМА, и е ежегоден педагог и пианист към Лятна академия за майсторски класове към Ost-West-Musikfest, St. Polten, Австрия. Участвала е в Мартенски музикални дни, Софийски музикални седмици, Салон на изкуствата, Пианисимо, Преглед на нова българска музика, Тракийско лято, Австрийски музикални седмици и редица международни форуми в различни държави.

Публикации: Творчески публикации (издадени компактдискове): •Съвременни български и гръцки композитори Дуо Лафчиева-Тодорова Деница Лафчиева, кларинет Илиана Тодорова, пиано 1998, "Crystal", Гърция •Петър Петров Концерт за пиано в памет на Ерик Сати Камерен ансамбъл "Tempi concertati" диригент Веселин Байчев 2000, Съюз на българските композитори •Моцарт, Концерт за пиано и оркестър KV 412, Пловдивска филхармония Диригент Найден Тодоров 2000, Music minus one, САЩ •Моцарт, Концерт за пиано и оркестър KV 413, Пловдивска филхармония Диригент Найден Тодоров 2000, Music minus one, САЩ •Дуо Кузманова-Тодорова Цезар Франк Бах Сарасате 2001, Voiceart, Австрия •Моцарт, Концерти за пиано и оркестър KV 38 и 40, Пловдивска филхармония Диригент Найден Тодоров 2002, Music minus one, САЩ •Homage a violin "Da Vinci" - Stradivarius 1725 дуо Кузманова-Тодорова 2004, Voiceart, Австрия •Камий Сен-Санс Концерт за пиано и оркестър сол минор Пловдивска филхармония Диригент Найден Тодоров 2005, Music minus one, САЩ •Моцарт, Концерт за пиано и оркестър KV 482, Русенска филхармония Диригент Найден Тодоров 2007, Naxos, Holland Научни доклади: "Хиндемит в България между двете световни войни", Млад научен форум за музика и танц, брой 1 (2007) "Пианото и пианистът", Млад научен форум за музика и танц, брой 3 (2009) "Възникване и промени в семантиката на понятието "симфонизъм"", Млад научен форум за музика и танц, брой 4 (2010) "Романтичната сонатна форма - трансформации (развитие и отлики от класическата), Млад научен форум за музика и танц, брой 5 (2011).