Пореден взрив от емоции и вълнуващи преживявания предстои на сцената на Летния театър – Бургас в петъчния ден – 11 август, от 20.30 часа, с концертната програма „Симфони мелъди рок“, под палката на маестро Свилен Симеонов, безспорен любимец на публиката. Събитието е поредно от успешното шестнадесето издание на Бургаските музикални празници „Емил Чакъров“ 2023 г., които преминават при очакван интерес от страна на многобройна публика. Летният музикален фестивал се реализира от Държавна опера – Бургас, в партньорство с Община Бургас.

Почитателите на рок музиката, чиято въздействена сила не намалява с годините, ще бъдат заредени с висока доза адреналин по време на концерта на откритата сцена. Вечните рок песни продължават да бъдат любими на представителите на всички поколения. Атрактивният музикално-сценичен проект е едно от предизвикателствата на диригента Свилен Симеонов, известен със своите майсторски оркестрови интерпретации на известни музикални теми – в латино стил, аржентинското танго, рок, песни от репертоара на колоси в музикалната култура на XX век – Бийтълс, Куийн, АББА и др. Маестро Симеонов е известен с присъщата си артистичност и непосредствено общуване с публиката, с която винаги постига емоционален синхрон.

С харизматичното си присъствие, маестро Симеонов е не само диригент и автор на аранжиментите, адаптирани за симфоничен оркестър и рок група, но и умел водещ на концертната програма. Както винаги, на сцената на Летния театър в петък той ще съумее да наелектризира пространството около себе си – с помитащата емоционална вълна на вечните рок хитове, които ще бъдат изпълнени с настроение, създадено от взаимодействието на диригент, изпълнители и публика. Маестрoто е известен със своя несравним непринуден начин на общуване с аудиторията, предавайки настроението, посланията, топлината, темперамента и чувствения заряд на музикалните партитури. Не всяка концертна проява може да се нарече събитие. А Свилен Симеонов превръща концертите под неговата палка в запомнящ се спектакъл. В края на м. юни т. год. маестро Симеонов, заедно с оркестъра и балета на Бургаската опера, и солистката Ралица Петкова предизвикаха фурор в Летния театър с концертния спектакъл „Латино пулс“ – блестящо съчетание на темпераментна музика, динамика и страст. А концертът „Симфони мелъди рок“ имаше своята бляскава премиера през м. юли 2022 г., когато събра на откритата сцена на остров „Света Анастасия“ над 300 души екзалтирана публика.

На откритата сцена в Приморския парк на Бургас в петък, 11 август – с присъщата ексклузивност и помитаща стихия от емоции на рок музиката, ще прозвучат известните хитове:

"Smoke on the Water" на "Дийп пърпъл", "We Will Rock You", "Don't Stop Me Now", "Show Must Go On", "We Are the Champions" и "Bohemian Rhapsody" на "Куийн", "Mamma Mia" на "АББА", "Satisfaction" на "Ролинг стоунс", "Jailhouse Rock" на Елвис Пресли, "Another Brick In The Wall" на "Пинк Флойд", "The House Of The Rising Sun" на "Енимълс", "I Love Rock N'Roll" на "Ероус", "Stairway Тo Heaven" и "Kashmir" на "Лед Цепелин", "Can't Buy Me Love" на "Бийтълс", "Gimme, Gimme" /“А Man After Midnighht”/ на "АББА" и "Sweet Child O'Mine" на "Гънс енд роузес" и др.

Оркестрациите и адаптацията на вечните рок хитове за симфоничен оркестър и рок група са на маестро Свилен Симеонов, концертмайстор на оркестъра на Бургаската опера ще бъде Христо Белчев. Солистите, които ще представят популярните и обичани рок композиции, са: младата инструменталистка Ралица Петкова – електрическа и акустична цигулка – добре позната на бургаската публика с успешното си участие в концертните спектакли „Латино пулс“, „Аржентинско танго“, „Le grand tango” и други успешни проекти; Адриана Бенова – вокал, Яна Чакалска – вокал, известна на широката публика с успешното си участие в популярния музикален формат „Гласът на България“, и чудесните професионалисти от Джаз формация „София“ към ОКИ „Надежда“ – София.

Гарантирано е, че на концерта „Симфони мелъди рок“ в петък, както на всички музикални събития под палката на маестро Симеонов, ще се получи вълнуваща вечер, съчетаваща емоционалния заряд на рок музиката, която носи виталност, хъс към спазването на жизнеутвърждаващи максими, висок градус на настроението в екстремни параметри, достойни за посланията на рок легендите, пресътворени в незабравими песенни заглавия.

Ето какво казва маестро Свилен Симеонов в интервю за проекта „Симфони мелоди рок“: „През 2015 г. се зароди идеята за , съвместен проект между Симфониета София и Денс Формация София с нейната рок група. Обявяваме го като „Rock Symphony“, за да обхванем по-широк спектър от меломани, но при аранжирането и адаптацията от клавир за пиано към симфоничен оркестър аз отдавам приоритет на гласоводенето, а при оркестрирането – на симфоничния оркестър, не толкова на рок групата. Затова и някои от песните съм аранжирал само за симфоничен оркестър, без рок група и вокал. В концерта ще предложим интересна симбиоза между симфоничен оркестър, рок група и вокали с електрическа цигулка и саксофони. Всичко това ще бъде поднесено по атрактивен и достъпен за публиката начин, с кратки обяснения от мен около историята на създаването на всяка от песните, със закачки и въпроси към публиката.

Билети за концерта: на касата на Операта, каса "Часовника" /работи от понеделник до неделя/, на място - на касата на Летния театър, след 18.30 часа - преди концерта, както и в мрежите на Grabo - https://grabo.bg/burgas/symphony-melody-rock-05s37 и Eventim - https://www.eventim.bg/bg/bileti/drzhavna-opera-burgas-leten-teatr-burgas-1355406/performance.html.