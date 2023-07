През юли част от над 50-те работодатели в job board-а на DEV.BG с офиси в Бургас ще се включат в тех академията на Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST) и местната община, за да открият новите нешлифовани диаманти сред 90 ученици от IX, X и XI клас. Това е поредната инициатива във „вечния като морето” град, който от години работи в посока да задържи своите мозъци и да привлича таланти от други точки на страната, пише сайтът dev.bg.

IT секторът в Бургас осигурява работа на над 2 000 специалисти. Според данните от job board-а на DEV.BG повече от 470 от тях са експерти в IT отделите на съответните компании в офисите им в цялата страна, а към момента има най-разнообразни отворени позиции в града.

Какви IT компании инвестират в Бургас?

Палитрата от работодатели, които предлагат тези позиции, също е пъстра, защото има представители от целия технологичен спектър. Най-голямата част от тях (41%) са български компании с централен офис в София, Пловдив, Русе или Варна, 31% са чуждестранни играчи, а 28% са местни IT организации.

Компанията ORBIS Digital Services е една от тях. Тя се ражда през 2015 г., има офис и в София, дава възможност за работа и във Варна и в Пловдив (в споделени пространства), а към днешна дата IT екипът ѝ в Бургас наброява над 40 специалисти. „Изборът на локация не беше под въпрос, защото като бургазлия силно вярвах в IT потенциала на нашия град. През последните години Бургас се радва на много силна IT екосистема, а мисията ни в ORBIS винаги е била да подаваме ръка на местните таланти. Така изградихме устойчив екип на регионално ниво,” споделя Христо Ковачев, CEO на ORBIS Digital Services. Това, с което компанията привлича таланти, са разнообразно клиентско портфолио и възможността да трупат опит с различни технологии, вкл. AI и data science. Но не само: „Нашият фокус е да им осигурим желаното професионално развитие именно в Бургас. Разпространено е мнението, че много от младите таланти в региона се насочват към работа и обучение в по-големите градове, но ние наблюдаваме обратната тенденция. Те вече могат да работят от всяка точка на страната и Бургас несъмнено ги привлича със своя морски чар и добро качество на живот,” допълва Христо Ковачев.

Чешкият доставчик на IT услуги IBA Group стъпва в България преди шест години, като избира да отвори офис в Бургас: „Голяма част от софтуерните компании са съсредоточени в София, но ние целяхме да предоставим възможности на млaдите таланти от Бургас. Той е икономически развиващ се град с потенциал за растеж, но без завишените разходи за труд в столицата. Този стратегически избор ни позволи да допринасяме за местната икономика, да работим ефективно на по-малко конкурентен пазар и да се възползваме от софтуерните умения на местните студенти,” казва Таня Енева, HR business partner в IBA Bulgaria, и допълва, че студентите, завършили софтуерното си образование в местните университети, предпочитат да работят в Бургас и заради спокойния начин на живот.

Американският гигант SoftServe, от друга страна, започва да оперира от София, а после — и от Бургас: „Бургаският ни офис е първият, който открихме извън столицата, и сме изключително доволни от избора си. Бургас е един от градовете в България със силен потенциал. Тук има отлични професионалисти. Освен това се заселиха и доста IT специалисти от Украйна и страните от региона, което предполага, че градът има какво да предложи на целия сектор и че може да бъде считан за притегателен център за технологични специалисти,” споделя Андон Симеонов, Country Manager в компанията.

Българската компания TechnoLogica е една от първите IT фирми, които излизат от столицата и отварят офис в Бургас през 2014 г.

„Тогава градът вече се оформяше като добро място за живеене и бе видимо, че са разпознати ролята и перспективите за развитие на информационните технологии,” разказва Георги Георгиев, ръководител на бургаския офис на TechnoLogica, които са част от настоятелството на една от големите гордости на града — Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации. В момента IT екипът на компанията в Бургас наброява 17 експерти. Те имат възможността да работят по значими национални проекти от родния си град, като например системата за управление на водите и риска от наводнения на територията на община Бургас (ИСУВ), която спаси човешки животи.

Musala Soft, която вече е част от Qinshift, стъпват в Бургас година по-рано. „През 2013 г. Бургас беше известен като един от най-бързо развиващите се градове в България с множество инициативи и проекти, привличащи младите хора и бизнеса. Десет години по-късно Бургас непрестанно развива позициите си на привлекателно място с устойчиво развива инфраструктура, културна, социална и икономическа среда,” споделя Белчо Ботев, Infrastructure & Operations Architect в Musala Soft – Бургас.

Академичните таланти на Бургас и brain gain подкрепата на бизнеса

Историята е доказала, че нищо стойностно не се случва случайно, нито се развива във вакуум. Нужен е подходящ контекст и Бургас предлага такъв.

Общината е четвъртата по големина в страната с близо 197 хил. души, а населението в трудоспособна възраст в цялата област е 58.9%. Интересът към Бургас не спира да расте, като в момента се изграждат двата нови квартала „Хоризонт” и „Мадика”, които привличат таланти от съседните области Ямбол, Сливен и Стара Загора. Градът е атрактивна дестинация за работа и бизнес и заради комуникативните си възможности, вкл. летището, което е обслужило 1.63 млн. пътници през 2021 г. до и от 85 дестинации.

Секторът на образованието в града и най-вече качествената подготовка несъмнено са сред ключовите фактори IT компаниите да инвестират в него. В Бургас има два университета — „Проф. д-р Асен Златаров” (държавен) и „Бургаски свободен университет” (частен), четири колежа, филиал на „Национална художествена академия” и 59 училища и гимназии. Дванадесет от тях са професионални и в тях се обучават над 6 000 ученика в различни направления, а едни от най-желаните (наред с езиковите гимназии и ПМГ „Академик Никола Обрешков”) са ПГ по компютърно програмиране и иновации, която беше открита през 2018 г., ПГ по механоелектротехника и електроника, където се изучават и „Компютърни мрежи”, „Микропроцесорна техника”, „Промишлена електроника” и „Мехатроника”, и ПГ по електротехника и електроника „Константин Фотинов”, която също предлага часове по компютърни технологии.

В тази подпомагаща IT бизнеса академична среда компаниите не спират да си партнират с учебните заведения. „В бургаския ни офис работят 58 IT професионалисти, като голяма част от тях са релокирани от международните ни клонове. Успешно привлякохме местни специалисти чрез партньорства с Бургаския свободен университет. С тях си сътрудничим по програми за обучение на студенти и канали за набиране на служители, а целта ни е да създаваме квалифицирана работна сила, която да допринася за нашия успех и да е от полза за общността,” казва Таня Енева от IBA Bulgaria. Компанията има ексклузивно сътрудничество с университета и всяка година организира безплатни курсове по програмиране за студентите. IBA Bulgaria и Бургаски свободен университет си партнират и по проект „Студентски практики” на МОН. В допълнение компанията обновява компютърната лаборатория в университета и е основен спонсор на неговия „Клуб по състезателно програмиране“. „За втора поредна година провеждаме безплатен триседмичен курс за учениците от ПГ по електротехника и електроника „Константин Фотинов”. Те имат възможност да се запознаят с операционната система BS2000, както и да направят първите си стъпки в писането на системен софтуер за нея,” допълни Таня Енева, като инициативата е съвместен проект на ПГЕЕ „Константин Фотинов”, Бургаски свободен университет и IBA Bulgaria и се финансира по Модул 2 на националната програма „Обучение за ИТ умения и кариера”.

Иван Господинов, Service Delivery Manager, Pontica Solutions

Миналата година българската BPO и ITO компания Pontica Solutions отвори офис и в Бургас и една от причините е високото ниво на обучение на кадрите: „Разширяването ни в Бургас не е никак случайно и то се дължи на няколко фактора. На първо място, местните училища, университети и академии, които подготвят висококвалифицирани и мотивирани специалисти в различни области. Към днешна дата имаме малък IT екип в Бургас, който с високото си ниво на знания и експертиза напълно потвърждава очакванията ни. В момента работим активно върху разширяването на сегашните ни екипи и добавяне на иновативни и високотехнологични клиенти към портфолиото ни, които смятаме да развиваме във всички наши локации, включително в Бургас,” коментира Иван Господинов, Service Delivery Manager в Pontica Solutions. Компанията си партнира активно с две гимназии — ПГ по компютърно програмиране и иновации и езиковата гимназия „Г. С. Раковски”, на които е дарила оборудване и техника.

Белчо Ботев, Infrastructure & Operations Architect, Musala Soft

Белчо Ботев от Musala Soft допълва, че голяма част от колегите му са завършили водещите образователни институции в Бургас, с които компанията си сътрудничи дългосрочно, сред които университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургаския свободен университет, ПМГ „Акад. Никола Обрешков”, ПГ по компютърно програмиране и иновации, на която компанията е съосновател и част от борда. „Партньорството ни е двупосочно — гимназиите и университет „Асен Златаров” например са патрони на конкурса CodeIT, който организираме от създаването си. Ключово е, че заедно обменяме и реализираме идеи за все по-привлекателен Бургас.” Musala Soft подкрепя Хакатон-Бургас, националните кръгове на Националната олимпиада по информатика, летните IT турнири, които се провеждат в града, Code of the Future и много други.

Международната компания SoftServe също си сътрудничи активно с учебните заведения в Бургас: „През месец май се включихме в Републиканската студентска олимпиада по програмиране. Редовно участваме и организираме различни IT академии, събития и кариерни форуми с университетите, като работим активно с университет „Проф. д-р Асен Златаров”,” споделя Андон Симеонов, Country Manager.

TechnoLogica също подкрепят и участват с експертиза в много образователни инициативи в града — „Обучение за ИТ кариера и умения”, хакатони, конференции, кариерни форуми. „Стажантската ни програма има голям принос в тази посока. Инвестираме значителни ресурси, за да подпомагаме развитието на IT образованието и възможностите за реализация на младите хора в Бургас. Наши колеги водят лекции в университет „Асен Златаров”, тази година бяха рецензенти на дипломните работи на зрелостниците в ПГ по компютърно програмиране и иновации, журират състезания и споделят опита си в професията,” допълни Георги Георгиев.

Защо IT екоситемата в Бургас е толкова силна?

Всички компании, с които разговаряхме, споделиха, че един от безусловните фактори градът да се наложи като перспективна IT дестинация е община Бургас. Тя е най-активната в България по отношение на проактивната комуникация с организации от сектора (според думите на председателя на АIBEST Илия Кръстев), постоянно подкрепя корпоративни инициативи (напр. академията за програмиране Dev. Inc. на ORBIS Digital Services, благотворителния волейболен турнир на Pontica Solutions и конференцията „AI-Chat GPT революцията“ на IT Talents), и „има най добре изградени структури за сътрудничество с IT бизнеса”, както посочва Андон Симеонов от SoftServe.

Други ключови партньори на IT работодателите са ИКТ Клъстер Бургас и DIGIHUB, които представляват технологичния сектор в града и Югоизточна България и организират срещи с бизнеса и събития за талантите, като напр. „Дигитален ноември” и хакатона „Бургас блус” за бизнес идеи, свързани с дигитализация в областта на морската икономика и устойчивата употреба на природни ресурси.

„Като съучредител на ИКТ Клъстер Бургас често разговарям с представители на IT компании с интерес да инвестират тук. Не е нужно много, за да ги убедя в предимствата на града и в ползите от това да се изгради устойчив хъб на дигиталните технологии. Често ме питат дали не се притеснявам, че тези нови компании ще привлекат кадрите ни, но истината е, че това е единственият начин да се осигури наистина устойчиво развитие на местната IT екосистема,” каза Христо Ковачев, CEO на ORBIS Digital Services.

Иван Господинов от Pontica Solutions потвърждава: „Ключови фактори да отворим офис в Бургас е бизнес климатът, който местната власт успява да създаде и развие в продължение на години, както и екосистемата, която е много активна в стремежа си да подпомогне икономиката на града и региона.”

Burgas.dev е още една позната IT общност и също организира много събития съвместно с технологични и академични играчи в града. Сред събитията с по-дълъг стаж се нареждат пътуващата из цялата страна конференция BurgasConf, която се провежда от 2013 г. насам, Burgas Game Jam, който през февруари се състоя за седми път, и двудневната IT конференция Digital4Burgas, която тази година видя четвъртото си издание. Постоянно се раждат и нови събития, като например RemoTion fest Burgas, който се проведе за първи път т.г. между 21-25 юни. Петдневното събитие за дигитални номади, фрийлансъри и IT специалисти се организира от община Бургас и е част от стратегията ѝ за умен град.

Други магнити бизнесът и талантите да избират Бургас

В началото на юли започва и едномесечното безплатно лятно училище по програмиране Coding Kids Burgas, което се организира от община Бургас и ПГ по компютърно програмиране и иновации. В него ще се включат близо 400 деца. Тех академията на AIBEST и общината също е безплатна и в нея ще участват ученици от ΠГ пo ĸoмпютъpнo пpoгpaмиpaнe и инoвaции, ΠГ пo eлeĸтpoтexниĸa и eлeĸтpoниĸa и дeцa oт нaциoнaлнaтa пpoгpaмa „Oбyчeниe зa ИT yмeния и ĸapиepa” нa МОН.

Но освен IT събития Бургас има още много какво да предложи. Например тук ще се намира първата в България анаеробна инсталация за преработка на разделно събрани биоразградими отпадъци, от които ще се получават компост и метан за електричество и топлинна енергия. Предвижда се до четири години в града да отвори многопрофилна болница за лечение на детски болести, което би било от интерес за всеки работещ родител. Бургас е и първият град в страната, който внедри напълно автоматизирана система за боклук. Тя елиминира неприятните гледки и миризми по пътя към офиса, а след работа заетите могат да разпуснат в спа центъра на древното селище Аква Калиде, който тепърва ще се разширява.

Няма как да подминем и наситената културна програма на града през цялата година, като лято 2023 ще бъде особено горещо, защото Бургас ще го посрещне с рекорден брой събития, фестивали и имена, които ще подминат столицата — Franz Ferdinand, Teen boom fest и скейт фестивал, Morcheeba, рок шоуто Storm In Human Form, Джулай уикенд, Sophie Ellis-Bextor, тунинг фестивал, Black Eyed Peas, Егаси феста, Spice music festival, Международен филмов фестивал, Международен фестивал на куклите… Лятото ще бъде толкова наситено със събития, че има реалната възможност активният сезон в Бургас да продължи и след август и да привлече не само нови туристи, но и нови таланти. А ако решат да останат, могат да разчитат и на смислена работа в спокойна среда.