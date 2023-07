Човешкото тяло е съставено от близо 70% вода и е в зависимост от нея, за да функционира правилно. Затова поддържането на добро ниво на хидратация е изключително важно - тя помага на тялото да изхвърли токсините, регулира температура, влияе на храносмилателния тракт и на енергийните нива.

Но колко вода трябва да приема човек на ден, за да бъде добре хидратиран? Американският институт по медицина е определил като правилен приемът на вода за мъжете - около 15.5 чаши (3.7 литра) дневно, а за жените - около 11.5 чаши (2.7 литра) дневно.

Все пак необходимото количество варира между отделните хора в зависимост от няколко фактора. Те включват:

Физическа активност - всяка дейност, която ни кара да се потим, означава, че трябва да приемаме допълнителни течности, за да възстановим изгубеното количество

Околна среда - колкото по-топло или влажно е времето, толкова повече вода трябва да пием. Дехидратацията е по-вероятна и на по-голяма надморска височина.

Здравословно състояние - ако сме болни и имаме симптоми на треска, диария или повръщане, тялото ни губи течности.

Бременност и кърмене - в тези етапи от живота в тялото на майката протичат много повече метаболитни реакции.

Експерти дават някои полезни съвета, които ще ни помогнат да приемаме повече вода в ежедневието си и които лесно може да включим в обичайната рутина. Благодарение на тях ще останем хидратирани през целия ден, без да се замисляме особено за това, пише Eat This Not That.

Храна

Някои плодове и зеленчуци като динята и краставицата съдържат високо количество вода. Поради това изборът им може да помогне за поддържане на хидратацията. Освен това тези храни имат естествени електролити - магнезий и калий, които също работят в тази посока.

Аларма

За да сме сигурни, че няма да забравим така важната вода, може да настроим алармата на телефона си да се включва на всеки час.

Бутилка за многократна употреба

Да се снабдим с голяма бутилка за вода, която може да използваме в дългосрочен план, може да бъде полезен начин да приемаме повече вода. Така постепенно ще изградим навика тя да бъде винаги около нас и често да отпиваме от нея. Може да започнем с една бутилка на ден, която постепенно да увеличим на две или дори три.

Предварителна подготовка

Съвсем просто е - да напълним бутилката с вода вечер преди лягане и да я поставим в хладилника. Така ще имаме готова напитка в натоварените сутрини, а оправданието, че "нямаме време" за добра хидратация, ще трябва да отпадне.

Ароматизирана вода

Добавянето на парче лимон или грейпфрут към водата може да бъде добър вариант да се придаде вкус, без да се нарушава здравословната цялост на напитката. Лимоновата вода, освен че хидратира добре, е свързана с редица ползи за здравето.

Преди всичко вода

Разбира се, и други напитки могат да хидратират тялото ни. Но всички те отстъпват пред водата - ето защо не е добра идея да я заменяме с тях.

Да се вслушаме в тялото си

Правилното реагиране на вътрешните сигнали, които тялото ни изпраща е най-ефективният начин да останем добре хидратирани. И да пием - винаги когато сме жадни. Защото жаждата е начинът, по който тялото ни казва, че имаме нужда от течности.