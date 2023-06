Четвъртото събитие от летния календар на Бургаските музикални празници „Емил Чакъров“ 2022, реализирани успешно за шестнадесета поредна година от Държавна опера – Бургас и Община Бургас, е балетната класика „Жизел“. Шедьовърът по музика на Адолф Адам неслучайно е признат за най-романтичния балет. Посветен е на чистотата на спонтанно породените чувства, тяхната съдбовна сила и победата на любовта – като житейски смисъл и стимул, над света на сенките. След близо едногодишно отсъствие от афиша на Бургаската опера, на сцената на Летния театър в Бургас – вторник, 27 юни, от 20.30 часа, ще бъде представен отново вълнуващият прочит на красивата любовна история – по режисура на Галина Калчева. Постановката на „Жизел“ с емоционална дълбочина, усет към детайлите, характерни за епохата и посланията на произведението.







Хореографията на балета в две действия „Жизел“ е на Жан Корали, Жул Перо и Мариус Петипа /редакция – Леонид Лавровски/. Художник на декора е изтъкнатият български майстор в сферата на сценографското изкуство Иван Токаджиев, който наскоро сътвори впечатляващата сценография на премиерната постановка на балета „Зле опазеното момиче“ на бургаски сцена, също постановка на Галина Калчева. Анна-Мария Токаджиева е художник на изящните костюми, съобразени с стилистиката на постановката.









Образът на нежната девойка Жизел с трагична съдба, която чрез силата на любовта си успява да спаси своя любим от погубващия свят на сенките, ще бъде представен – в целия си блясък и дълбочина, от примабалерината на Софийската опера и балет и художествен ръководител на балетната трупа към националния културен институт – Марта Петкова. Изящната прима е чест гост на бургаска сцена и винаги е посрещана изключително топло от публиката, която цени неподправеното й излъчване, техническо съвършенство и вродена класа. Ценителите на балетното изкуство помнят нейното зашеметяващо представяне в ролята на Китри в „Дон Кихот“, по режисура на Галина Калчерва – на официалното откриване на Бургаските музикални празници „Емил Чакъров“ – на 7 юни 2022 г., също на сцената на Летния театър, отново в партньорство с Емил Йорданов.

На откритата сцена в Приморския парк на Бургас във вторник, в партньорство с Марта Петкова, излиза премиер-балетистът на Софийската опера и балет и Държавна опера – Бургас Емил Йорданов – в ролята на Алберт – принц, преоблечен като обикновен селски момък. Премиер-балетистът изгражда образа със забележителна дълбочина в психологическата трактовка, подплатена с впечатляваща техника и харизматично сценично присъствие.

В образа на Мирта, предводителката на вилисите, влиза младата балерина, носител на редица престижни международни и национални награди – Емона Георгиева, която направи своя запомнящ се дебют в ролята на спектакъла през м. август 2022 г., също на сцената на Летен театър – Бургас. Според славянската митология, вилисите са приказни същества – духове на девойки, които са напуснали земния живот, преди да се задомят. Младите нетленни създания приживе не са задоволили желанието си да танцуват, затова не намират покой в гроба и нощем от гробовете си, събират се на групи край големите пътища и причакват случайни минувачи, увличат ги в непрестанни танци, докато невинните жертви паднат мъртви от изтощение.

Образа на лесничея Ханс, влюбен безнадеждно в Жизел, ще представи солистът на балетната трупа на Бургаската опера Теодор Цаков, който наскоро направи забележителна роля като Мама Симон на премиерата на комичния балет „Зле опазеното момиче“. В ролята на Батилда влиза Анелия Иванова, като Херцога ще се представи Петър Тихолов, който е и помощник-режисьор на постановката, в образа на Берта влиза София Ловджиева, а на Вилфред – Светлан Николов. Двойка вилиси ще бъдат Яна Бердута и Даниела Туртуманова-Стоянова.

На сцената на Летния театър, оформена с приказен декор, във вторник, като приятелки на Жизел излизат: Яна Бердута, Натали Иванова, Илина Константинова, Ива Кавръкова, Рафаела-Мария Кюл, Нанако Сато.

В мащабния фееричен балетен спектакъл участват и артисти от ансамбъла на балетния състав към Държавна опера – Бургас, всеки от тях – неотменна част от цялостната красота и емоционални послания на романтичното произведение: В балетната феерия вземат участие и ученици от НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ – Бургас и Детски балетен театър „Капка“.

Билети - на касата на Операта, каса "Часовника" /работи и в събота/, на място - на касата на Летния театър, след 18.30 часа - преди спектакъла, както и в мрежите на Grabo - https://grabo.bg/burgas/balet-0dktf и Eventim - https://www.eventim.bg/bg/bileti/drzhavna-opera-burgas-leten-teatr-burgas-1352366/performance.html.

За солистите:

Марта Петкова – премиер-балетист на Софийската опера и балет и художествен ръководител на балета – в ролята на Жизел

Родена на 14.01.1986 в София. През 1995 постъпва в Държавното хореографско училище в класа на Румяна Атанасова. През 1999 г. е финалистка на Международните балетни конкурси в Талин-Естония и Люксембург. През 2000 г. на Национален балетен конкурс „Анастас Петров“, получава голямата награда, както и специалната награда на община Добрич. През същата година се явява на Международен балетен конкурс - Варна, където и е връчена наградата Силвия Ко-Япония за млада надежда. От същия конкурс получава предложение за Киров Академия-Вашингтон, където да продължи образованието си. През 2002 г. е наградена с голямата награда на международен фестивал Фивизиано-Италия. През същата година постъпва в трупата на Софийската опера и балет. Още на 16 години е ангажирана в репертоара на театъра. През 2006 г. получава награда от Министерството на културата за млад талант. През 2007 г. става примабалерина в трупата и танцува множество партии от които: Мари от „Лешникотрошачката“, Жизел и Мирта от „Жизел“ ,Китри и Повелителница от „Дон Кихот“, Мария от „Козият рог“, Одета-Одилия от „Лебедовата езеро“. Играе в спектакли на Баланчин, Форсайт, Маргарита от „Дамата с камелиите“, Никия и Гамзати в „Баядерка“, Аврора и Фея Люляк в „Спящата Красавица“, Силфида в „Силфида“ , Кармен в „Кармен-сюита“, Медора в „Корсар“, Пахита в „Пахита“, Жар Птица в едноименният балет на Стравински, Шехерезада и Нурида в „Хиляда и една нощ“ много други. През 2011 и е връчена наградата Кристална Лира за постижения в балетното изкуство и специално за ролите и в балета Лебедово езеро. Участва на балетните фестивали в Кремъл и в Казан, посветен на Нуреев! Гостува в трупите в Палермо и Неапол. Взела участие на фестивала в Саратов, „Звезди на балета“, Донецк-Украйна. С трупата на Софийската опера гастролира в Болшой театър през 2018 с балета Корсар с ролята на Медора. Гостува на приморската сцена на Марински театър във Владивосток с ролите на Жизел и Медора. В Норевегия-Осло и Финландия-Хелзинки е поканена да изиграе Никия от „Баядерка“ във версията на Наталия Макарова, а в Магдебург-Германия гастролира в „Пахита“. Партнира си със световните звезди Кимин Ким, Вадим Мунтагиров, Денис Родкин и Светлана Захарова и много други. През 2019 г. получава втора Кристална лира за цялостен принос в балетното изкуство. През 2022 г. се включва в балетните гала спектакли на Роберто Боле и приятели в Абу Даби и Дубай. Същата година е поканена на гастрол в Марински театър, където изпълнява ролята на Нурида в спектакъла „Хиляда и една нощ“. Носител на наградата на Столична община 2022 г. От новия сезон 2022/23 на Софийската опера, Марта Петкова заема длъжността Художествен ръководител на балета.

Емил Йорданов – премиер-балетист на Софийската опера и балет и Държавна опера – Бургас – в ролята на Алберт

Премиер-балетист. Завършил е Националното училище за танцово изкуство – София в класа на Петър Колдамов. Паралелно със старта на кариерата си в Софийска опера и балет започва обучението си в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив. Само след шест години е вече примабалетист на Софийска опера и балет. Емил Йорданов е балетист и в балета на Държавна опера – Бургас. Участва като солист в спектаклите на бургаска, пловдивска, русенска и старозагорска опери. Гастролира в Канада, Италия, Гърция, Германия, Дания, Испания, Америка, Япония и др. През 2004 г. получава отличие I-ва степен на XI Национална среща на млади балетни изпълнители „А. Петров“ в София. Носител на Почетна диплома за Деня на славянската писменост и култура от Министерството на културата на Република България. Получава наградата „Кристална лира“ за ролята си на Базил в балета „Дон Кихот“.

Емона Георгиева – в ролята на Мирта

Солист на балетната трупа към Държавна опера - Бургас

Образование: Завършила Национално училище за танцово изкуство – випуск 2021, завършила Joffrey Academy of Dance – official school of the Joffrey Ballet Chicago – conservatory class of 2020. Към момента студент в АМТИИ – Пловдив, втори курс – балетна педагогика

Репертоар:„Лешникотрошачката„ – Маша; „Жизел„ – Мирта; „Спящата красавица„ - Фея Люляк; „Пепеляшка„ - Сестра на Пепеляшка; „Дон Кихот„ - Повилителка на Дриадите и др.

Награди и отличия:Носител на Кристална Лира за най-добър млад изпълнител - балерина, от Съюза на музикалните и танцови дейци; Лауреат на голямата награда на фондация Стоян Камбарев - „Награда за полет в изкуството„Златен медал, Първа награда на „Национална среща на младите балетни изпълнители - Анастас Петров, Youth American Grand Prix semi-finals Paris и Chicago semi - finals - Златен медал и покана за финалите в Ню Йорк, САЩ; Световни танцови финали Dance World Cup – World finals - трикратен световен шампион модерен танц, сребърен и брозов медалист в класически танц. Двукратно носител на най-голямата награда на световните финали за най-добър женски изпълнител - „Most outstanding female soloist“. Носител на почетна диплома за достигане до полу-финала на „Международен балетен конкурс - Молодой балет мира - Юри Григорович„ - Сочи, Русия.

Теодор Цаков – солист на балетната трупа на Държавна опера – Бургас – в ролята на Хиларион

Теодор Цаков е роден в град София през 1992 година. През 2011 г. завършва Националното училище за танцово изкуство - гр. София със специалност класически танц при педагог Петър Колдамов. 2008г. получава стипендия от танцова работилница „Петър Илиев“ и учи в гр. Чикаго при Даниел Дуел и Патриша Блеър. През 2010 г. завършва на Трето място в Националния балетен кокурс „Анастас Петров“ в гр. Добрич. Гастролира като част от ансамбъла и солист с български, френски и украински трупи в Европа, Азия и Америка със спектаклите „Лебедово Езеро“, „Спящата Красавица“, „Лешникотрошачката“, „Дон Кихот“ и други. От 2014 г. до 2015 г. работи в Държавна опера гр. Русе. Дебютира като солист в спектаклите „Спящата красавица“, „Лешникотрошачката“ и „Лебедово Езеро“. Там дебютира и като хореограф със спектакъла „Странен Отряд“ Паралелно с работата му в гр. Русе, гостува в изпълнява солистични роли за Държавна опера - Пловдив. От 2015 г. до 2016 г. заминава за Украйна, където работи в Харьковский Национальный Академический Театр Оперы и Балета имени Н. В. Лысенко, участвайки в целият репертоар на театъра. В края на 2016 г. започва работа в Държавна опера - Бургас, като паралелно с това учи и получава бакълаварска степен със специалност педагогика в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в гр. Пловдив.