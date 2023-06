Организаторите на събитието “Storn in Human Form” пускат ограничено количество правостоящи билети за концерта в Летния театър на Бургас, който ще се проведе на 24 юни. Те ще са на промоционалната цена от 25 лв. Можете да си закупите такива пропуски от понеделник, 19 юни. Търсете ги на:

- Каса „НХК“

- Каса Часовника/Операта

- Grabo

Офертата важи до изчерпване на количествата.

„Storm In Human Form“ е единствено по рода си рок шоу. Дебютът му в България не е случаен. Цена и Живко Коеви са продуценти и пишат част от музиката, която звездите изпълняват.

Участват и други талантливи българи - ще видите имената им по-долу, рамо до рамо с италианците от Вивалди Метал Проджект, двамата шведи Матс Левен и Сноуи Шоу и легендарния полуамериканец - полубургазлия Джеф Скот Сото, който беше пометен преди години от непреклонния чар на Елена от Бургас. Запознават се в Каварна. Джеф й предлага в един бургаски клуб и така вече са женени 10 години.

"Storm In Human Form" събира световноизвестни музиканти на една сцена с песни на Therion, AXEL RUDI PELL OFFICIAL SITE, Official Yngwie Malmsteen, Talisman, Sons Of Apollo, Vivaldi Metal Project и много други.

★ Jeff Scott Soto (Yngwie Malmsteen, Journey, Talisman, Axel Rudi Pell, Sons Of Apollo)

★ Mats Levén (Therion, Candlemass, Yngwie Malmsteen)

★ Snowy Shaw (King Diamond, Mercyful Fate, Therion, Dimmu Borgir)

★ Tsena Koev (Kristal Bardess, Vivaldi Metal Project, Tsena Koev)

★ Mistheria (Bruce Dickinson, Vivaldi Metal Project)

★ Leonardo Porcheddu (Vivaldi Metal Project)

★ Александър Славчев Alexander Slavchev (Рут Колева, Белослава, Графа, Лили

Иванова)

★ Ник Николаев Nick Nikolaev (Стенли, Славин Славчев, Hug or Handshake)

★ Антон Пиперов Anton Piperov (Caliberty, Fat Bertha, Fool Circle)

★ Ния Мей (Overheat, Hammer Dance, Early May)

Подгряваща група ще бъдат хасковската готик метъл формация Ghost Warfare, които ще представят песни от четвъртия си албум.