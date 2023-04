Интелигентен и чувствен дамски поп с четири любими вокалистки ще огласи пристанището в Бургас на 6 август, неделя, като част от BURGAS SUMMER LIVE. Róisín Murphy, Morcheeba, Sophie Ellis-Bextor и Phuture Shock са новите имена в серията от летни концерти на Fest Team и „Културно-масова дейност“, с подкрепата на Община Бургас. Гласовете на Sophie Ellis-Bextor, Skye от Morcheeba, Róisín Murphy и Деси от Phuture Shock са жестоките дамски вокали, които ще звучат насред вълните в морския град на 6 август.

Sophie Ellis-Bextor

Sophie Ellis-Bextor изстрелва музикалната си кариера във висините първо като вокалистка със сингъла на Spiller – „Groovejet”, и после със своя световен хит Номер 1 „Murder on the Dancefloor”. Дебютният ѝ солов албум „Read My Lips” излиза през 2011 г. и е продаден в повече от два милиона копия по цял свят. Последвалите албуми включват „Shoot from the Hip” (2003), “Make a Scene” (2011) и „Wanderlust” (2014) на собствения си лейбъл EBGB’s. „Wanderlust” прекарва три седмици в топ 10 на Великобритания и продава над 100 000 копия. Следва сътрудничество с „Familia“ през 2016 г., от което се ражда и денс сингълът „Come With Us“. През 2019 г., красивата британска певица издава оркестрирани версии на всички свои хитове и сингли с албума си „The Song Diaries“.

Изпълнени у дома, по време на локдауна, с петте ѝ сина и записани от съпруга ѝ, нейните „Kitchen Discos“ достигнат до 40 милиона души по света. През 2020 г., Sophie Ellis-Bextor издава и последния си албум „Songs From The Kitchen Disco“ като обединява хитовете от кариерата си с oще от феноменално успешните песни в „Kitchen Disco“ и така печели много фенове, одобрението на критиците и още една позиция в топ 10 класацията на Обединеното кралство.

Morcheeba

Без особена нужда от представяне, у нас отново идват любимите Morcheeba. Английската електронна група, в момента дуо, е създадена в средата на 90-те години с вокалист и основатели Skye и братята Paul и Ross Godfrey. Те майсторски смесват влияния от трип-хоп, рок, фолк-рок и даунтемпо. Групата се превръща в световноизвестна с „Big Calm“ (1998), „Fragments of Freedom“ (2000), „Charango“ (2002) и знаковите песни „The Sea“ и „Rome Wasn’t Built In A Day“.

Английската електронна банда е мултидисциплинарна, продуцира албум за легендата на Talking Heads Дейвид Бърн, работи върху филмов саундтрак, поръчан им от абсолютния фен на Morcheeba и носител на Оскар, режисьорът Стивън Содърбърг и през 2003 г. е първата западна група, с турне в цял Китай. Днес в групата са Skye и Ross, след като през 2015 г. Paul напуска, превръщайки Morcheeba в дует.

Róisín Murphy

Още една истински дива diva идва в Бургас на 6 август. Позната от поп дуото Мoloko и с изключително разнообразна солова кариера, която прелита радостно от италианската песен и даунтемпо хитове като „Party Weirdo”, “The Time Is Now”, “Sing It Back” с дуетната си половинка – Mark Brydon, към енергични сингли като „Let Me Know” – ирландската певица, автор на песни и продуцент се превръща в може би най-иновативния артист на Великобритания.

Последният ѝ албум „Róisín Machine”, излиза през 2020 г. Той тихо се развива две десетилетия и е в сътрудничество с DJ Parrot – известен още като Crooked Man. Сред мелодиите в него са „Narcissus”, ”Incapable” и „Murphy’s Law”, „We Got Together“ и „Something More“, сливащи се безпроблемно една в друга и носещи ярко марката „Róisín“ – пълнокръвен артист във всички смисли на тази дума.

Phuture Shock

Българската след в „женския“ ден на BURGAS SUMMER LIVE e талантливата Деси Андонова. Джаз, чил, фънк и тонове чар – това са Phuture Shock. Десислава Андонова и Филип (Фи) Александров, създателите на музикалния проект Phuture Shock, издават два албума – “Playback” (2002), награден с MMTV награда за най-добър албум и „In and Out” и правят десет години пауза докато през 2021, дуото не се завърна на българската музикална сцена.

500 промо билета за членовете на Fest Club на цена 69 лв. влизат в продажба от утре, 28 април, в 10:00 за 24 часа, или до изчерпване на количеството им в мрежата на Ticketstation.