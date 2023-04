Огромен успех и международно признание завоюва бургаското златно момиче на брейк танца Пламена Георгиева с историческото си участие в състезанието Glory to power move. То се проведе в Дрезден на 8 и 9 април. Пламена стана първата и единствена до момента жена, победила в изцяло мъжко състезание по брейк. Това е прецедент, който ще остане в историята на този спорт.

Glory to power move се проведе в Дрезден, с участието на над 40 брейк танцьори от цял свят. Професионалното жури включваше световни имена от състезателната брейк сцена – B boy Chicco от Италия, B-boy D-r Hill от Мексико, B boy Lil Ceng от Германия. Организатор е професионалната брейк компания The Saxonz, Германия. Танцьорите на “Бляк Стайл” получиха специална покана за участие в Glory to power move.

В състезанието се включи и B-boy Константин Шарапчиев, също от Брейк клуб “Бляк Стайл”. Но той претърпя контузия и прекъсна участието си на четвъртфиналите.

Пламена е също световен рекордьор сред B-girl жените в едно от най-трудните брейк движения – въртене на лакът. Рекордът й е обявен в Инстаграм изданието на World Power Moves.

Според B-boy Самбо, eдин от изявените треньори по брейк в Европа, световният ден на жената в брейк танца се премества от 8 март на 8 април.

Пламена е състезател на Брейк клуб ‘’Бляк Стайл” – Бургас, с треньор и ръководител Христо Андонов – Черния. 4 от състезателите на клуба са част от националния отбор на българската брейк денс федерация. Пламена Георгиева и Константин Шарапчиев ще вземат участие в Toп 8 Notorious breaking battle в Париж през април, а на 6 - 7 май в Европейското първенство в Алмерия, Испания.