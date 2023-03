От 15 часа днес, 30 март, в Das Marina Burgas, ет. 3, ще се проведе събитието “FROM IT TO CYBER”, на което ще бъдат разгледани стратегии за повишаването на квалификацията на IT екипите и организация на силна и надеждна киберсигурност в тази сфера.



Допълнително ще бъде представена и демонстрация на живо, демонстрираща възможностите на платформата за киберготовност на TripleP, CyCube.io, и как тя може да подобри знанията на екипите в областта на киберсигурността, за да защити по-добре бизнеса ви.



По време на форума ще бъде обсъдено текущото търсене на експертни знания в областта на киберсигурността, начините за изграждане на ефективен екип по киберсигурност и стратегиите за преодоляване на недостига на умения.



Организатор е международната IT компания DIGITALL. Участието е безплатно, но с предварителна регистрация на:

https://global.digitall.com/event-cyber-security-from-it-to-cyber