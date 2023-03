Две актуални световни aлтърнатив рок банди – Franz Ferdinand и Nothing But Thievеs – идват за своите първи концерти в България на 11 август в Бургас. Концертът е част от поредицата на Fest Team BURGAS SUMMER LIVE, която се провежда на пристанището в морския град в партньорство с Културно-масова дейност и с подкрепата на Община Бургас. За поредна година събитието ще срещне българската публика със световни артисти.

Поредицата BURGAS SUMMER LIVE започва на 11 август с Franz Ferdinand, Nothing But Thieves и българите Hayes & Y, но пълната палитра от музикални събития в морския град предстои да се разгърне. Концертът е с лимитиран капацитет, а билетите за членовете на Fest Club влизат в ексклузивна продажба днес, 23 март, на https://ticketstation.bg/.

Franz Ferdinand

Шотландската инди рок група е създадена в Глазгоу през 2002 г. В нея са Alex Kapranos (вокали и китара), Bob Hardy (бас, беквокал), Julian Corrie (китара, беквокали), Dino Bardot (китара, беквокали) и Audrey Tait (барабани). Franz Ferdinand стават популярни в средата на 2000-те години с парчета като „Take Me Out“, „The Dark of the Matinée“ и „Do You Want To“. Постпънк възраждане в музиката и в стила, енергичен денс рок и влияния от групи като Talking Heads, Gang of Four и The Velvet Underground, бързо ги превръщат в световно явление.

Franz Ferdinand издават няколко високо оценени от критиката албума, сред които самостоятелният им дебютен албум „Franz Ferdinand“(2004 г.), „You Could Have It So Much Better“ (2005 г.), „Tonight: Franz Ferdinand“ (2009 г.) и „Always Ascending“ (2018 г.). Групата е известна с енергичните си изпълнения на живо и запомнящите се, танцувални мелодии.

С награди Brit Award, Mercury и с няколко номинации за Grammy, хедлайнъри на фестивали като Reading & Leeds, Rock En Seine, Primavera и All Points East, Franz Ferdinand знаят какво е да бъдеш засмукан от шеметния водовъртеж на славата. Турнето им от миналата година с името на последния албум на Franz Ferdinand - Hits To The Head, колекция от 20-те най-големи хита, изградили и утвърдили световната кариера на шотландите, включваше над 30 дати в Европа и Великобритания, а през август ще акостира и в Бургас.

Nothing But Thieves

Втората банда, която се качва на сцената на порта в Бургас, е отново актуално име от световната сцена. Активно концертиращите Nothing But Thieves току-що представиха и супер силен нов сингъл. Welcome to the DCC е експериментален фънк едж с влияния от 80-те и отбелязва вълнуващото завръщане на Nothing But Thieves и нова ера в тяхната музикална история.

Групата се сформира през 2012 г. в Есекс, Англия, и оттогава печели фенове с изкусен инди рок с поп чувствителност. Nothing But Thieves са Conor Mason (вокали, китара), Joe Langridge-Brown (китара), Dominic Craik (китара, keyboard), Philip Blake (бас) and James Price (барабани).

Българската следа на BURGAS SUMMER LIVE са Hayes & Y

Благодарение на години отдаденост на музиката, те се превръщат в една в най-успешната инди поп-рок група на родната сцена. Първоначалният състав на групата - Благо, Иво и Радо, са приятели още от гимназиалните си години в София. През 2015 г. са съпорт на Kasabian, а на следващата година се местят във Великобритания, където срещат настоящия си барабанист – финландеца Dennis Hallback.

Музиката на Hayes & Y е звучала по BBC 6 Music, BBC Manchester, KEXP, ESNS. Припомняме, че през август на миналата година финландско-българската банда стана част от Summer Well Festival в Румъния, споделяйки сцената с Arctic Monkeys, Jungle и Nothing But Thieves. По-късно през 2022г. Hayes & Y издаде и дебютния си албум Press. Go. Move. Slow.

Събитието BURGAS SUMMER LIVE е тук:

Истерията „Аrctic Monkeys в Бургас“ е още жива в спомените на феновете, затова организаторите дават възможност на членовете на Fest Club да бъдат първите, закупили билети за събитието. Те влизат в продажба днес, 23 март, ексклузивно само за членове на Fest Club на цени от 88 до 200 лв. А в понеделник, 27 март, е стартът на масовата продажба за всички с цени на билетите от 99 до 240 лв. в мрежата на Ticketstation.

