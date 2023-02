От векове човечеството се опитва да прекрачи границите на отвъдното и да установи контакт с душите на умрелите. Неведнъж опечалени са се обръщали към медиуми и екстрасенси, чрез които да кажат последно сбогом на починали близки или да потърсят съвет от духовете на своите предци. През XIX в. дори възниква метафизичното движение “спиритуализъм”, последователите на което смятат, че човешкото съзнание продължава да съществува след смъртта и живите могат да общуват с него чрез специални сеанси и хипнози.



Говоренето с тези, които сме загубили, обаче си остава суеверие или фантазия поне доскоро, когато възходът на изкуствения интелект (AI) може промени този факт. Мнозина вече се обръщат към технологиите, за да създадат “дигитални двойници” на своите близки, чрез които да запазят спомена за тях дори и след смъртта им. Тези копия са познати като аватари, но могат и да се срещнат под формата на автоматични “чатботове” или компютърни асистенти. Те имат възможността да бъдат научени да възпроизвеждат същността на нашите роднини и приятели. Така дори след края на земния им път ние ще можем да разговаряме с тях.



Лидер в тази област е компанията HereAfter AI, която си е поставила за цел да направи компютърни гласови асистенти, с които човек да може да си комуникира. Те са създавани, след като човекът, който те ще наподобяват, бъде интервюиран. В продължение на 5 часа му се задават въпроси, чиито отговори се записват. Те засягат различни периоди от живота. Поръчителите на асистента могат да добавят и свои питания, които да бъдат зададени.

След това отговорите и историите се наслагват и бавно чрез сложен дигитален процес се конструира гласовият асистент. Когато процесът завърши, абонатите на HereAfter AI ще имат дигитализирано копие на своята майка или баща, с което ще могат да си приказват.



Една от възползвалите се от услугите на компанията е инфлуенсърката Шарлот Джи. Нейните родители са живи и здрави, но въпреки това тя решава да създаде техни дигитални копия. Всичко започнало в разгара на пандемията през 2020 г. По това време вирусът се разпространява мълниеносно, а Великобритания е с едни от най-строгите противоепидемични мерки в света. Джи се чувства изолирана от семейството си и се страхува за тяхното здраве,

но това, от което най-много се плаши, е мисълта, че ако се наложи, няма да може да си каже последно сбогом с тях, защото дори визитациите в болниците са забранени.



По това време участва в научна онлайн конференция, където нова компания, занимаваща се с т. нар. технология на скръбта, ще представи иновативния си гласов асистент, който всъщност е дигитален клонинг на жив човек. Изобретението е на Джеймс Влахос, изпълнителен директор на HereAfter AI.



Шарлот е заинтригувана от новаторския продукт и решава да убеди изобретателя му да ѝ го предостави, за да разбере на практика как работи. Влахос се съгласява и не след дълго служители на неговата компания разговарят с родителите на инфлуенсърката. Два месеца по-късно на мейла на Джи пристигат цифровите копия на близките ѝ. Те могат да бъдат активирани чрез приложението на телефона “Алекса”.