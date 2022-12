На 34 години сестра Катерина реши да захвърли расото на монахиня и да се посвети на музиката. Така отново стана Кристина Скуча и откри нова страница в живота си.

“Мисля, че трябва смело да послушаш какво ти казва сърцето”, призна облечената в яркоцикламен костюм млада жена в интервю за “Канале Чинкуе” на Берлускони. Днес тя носи косите си разпуснати по раменете и вече не слага очила.

На Апенините Кристина стана позната за широката публика през 2014 г. Тогава победи в предаването The Voice. Облечената като монахиня сестра завладя всички с изпълнението си на No One на Алиша Кийс. За седмица песента ѝ беше видяна над 90 хиляди пъти в “Ютуб”. По време на музикалното шоу пя в дует дори с Рики Мартин и Кайли Миноуг.

“Промяната е знак за еволюция, но винаги плаши, защото е по-лесно да се придържаш към своята сигурност, отколкото да се поставиш под въпрос”, казва Катерина. Днес тя още е отдадена на Бог, но въпреки това реши да последва страстта си към музиката.

В момента живее в Испания и работи като сервитьорка

Всичко започва преди години, когато от екипа на The Voice се натъкват на видео на родената в Сицилия монахиня, от което се впечатляват. Затова звънят в манастира и молят за разрешение момичето да се яви на прослушване. Главната монахиня решава, че това всъщност може да се окаже един нов начин за евангелизация. Успехът и славата, които следват медийните изяви на сестра Катерина, се превръщат в двигател на вътрешната ѝ промяна. Тя започва да размисля кои са най-силните ѝ пориви.

“Цялото това представяне пред медиите и успехът ме изправиха пред огромна отговорност, тъй като бях нещо важно за всички. Това ме накара да си направя равносметка и реших да последвам сърцето си, без да мисля какво щяха да кажат хората за мен ”, разсъждава Катерина.

Пандемията повлияла

много на решението ѝ - тогава губи баща си, който умира от COVID-19.

“Когато се обърна назад, виждам извървения от мен път с огромна благодарност”, твърди сицилианката.

Кристина Скуча се ражда през 1988 г. във Витория – община близо до град Рагуза. През 2007 г. ненавършилата още 20 г. изиграва ролята на монахинята Роза в мюзикъл, отбелязващ 100-годишнината от основаването на конгрегацията на женския монашески орден на света Урсула. Малко по-късно завършва римската академия за изпълнители от шоубизнеса Star Rose Academy. Същевременно чувствa призвание да се отдаде на Бог, затова започва процес за подготовката си за влизане в религиозен орден. Две години живее в Бразилия, след което през 2012 г.става монахиня в женския орден на света Урсула. Успоредно с това обаче се изявява в тв програмата “Речник на чувствата” по малък италиански канал.

Година по-късно печели религиозен певчески конкурс в Рим с песента “Без твоя глас”. Идва и 2014 г., когато побеждава в The Voice, където е

част от отбора на рапъра Джей Акс

Успехът ѝ е категоричен, канят я да запише диск за продуцентската къща “Юнивърсъл Мюзик”.

Катерина започва да подготвя и първия си албум, който излиза на 10 ноември 2014 г. с името Sister Cristina. Неговото публикуване се предшества от сингъла Like a Virgin - като едноименната песен на Мадона. Кристина издава диск и във Франция. Промотира го, обикаляйки няколко шоу предавания. Участва и в коледния концерт във Ватикана.

Сестра Катерина продължава певческите си изяви и в Япония, където също издава диска си. Непрекъснато участва и в музикални спектакли. През 2018 г. записва и втори албум с наименованието “Феличе” (в превод - щастлива б.а.). Младата монахиня се появява и в две шоу предавания за откриване на таланти – в САЩ в The World's Best, а после и в италианското “Танцувайки със звездите”.

“Никога не съм виждала конфликт между двете реалности, защото се подготвях за монахиня в Бразилия, а там да гледаш монахини, монаси, свещеници, които пеят на сцената, е нещо съвсем естествено.

Когато срещнеш Бог, ти идва желание да танцуваш,

да пееш, да му благодариш. В Бразилия тази моя страст изкристализира и се превърна в онзи дар, който се дарява. И днес вярвам в силата на музиката да предава важни послания като това”, казва Кристина.

Успехът в музиката не поставя под въпрос отдадеността ѝ на Бога.

Картите разбърква обаче пандемията. “Тя ме спря на едно място, беше един от онези моменти, в които се изправяш пред огледалото и се питаш дали се чувстваш добре, или зле. Страхът да не разочаровам ме караше да се чувствам като в клопка по отношение на другите монахини, на майка ми, на родителите ми”. Кристина признава, че се е озовала в мрак, в който не е знаела какво да прави.

“Фундаментален се оказа куражът ми да потърся помощта на психолог. Не знаех коя съм. Никога не съм поставяла под съмнение Господ. Не бях щастлива. По всяка вероятност промяната ми не можеше да се задържи вътре в монашеското ми облекло”. За последен път Кристина е облечена като монахиня на погребението на баща си, въпреки че вече не се чувства на мястото си по този начин: “Вече бях взела решение”.



