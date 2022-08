Предпоследното събитие от летния календар на Бургаските музикални празници „Емил Чакъров“ 2022, реализирани успешно за петнадесета поредна година от Държавна опера – Бургас и Община Бургас, е балетната класика „Жизел“ по музика на Адолф Адам. „Жизел“ е считан за един от най-романтичните балетни произведения. На сцената на Летния театър в Бургас – събота, 27 август, от 20.30 часа, ще бъде представен отново вълнуващият прочит на красивата любовна история – постановка и режисура на Галина Калчева, която е и художествен ръководител на балетната трупа на Бургаската опера. Постановката на „Жизел“, чиято премиера мина с голям успех при пълна зала през м. април 2021 г., е с изцяло нов декор и костюми, впечатляващи с романтичен размах, усет към детайлите, характерни за епохата и посланията на произведението.

Хореографията на балета в две действия „Жизел“ е на Жан Корали, Жул Перо и Мариус Петипа /редакция – Леонид Лавровски/. Художник на декора е изтъкнатият български майстор в сферата на сценографското изкуство Иван Токаджиев, който наскоро сътвори впечатляващата сценография на премиерната постановка на балета „Дон Кихот“ на бургаска сцена. Анна-Мария Токаджиева е художник на изящните костюми, съобразени с стилистиката на постановката, помощник-режисьор е Петър Тихолов.

Персонажът на нежната невинна девойка Жизел с трагична съдба, която чрез силата на любовта си успява да спаси своя любим, дори от погубващия свят на сенките, ще бъде представен дебютно от примабалерината на Държавна опера – Стара Загора Анелия Димитрова. „Още една моя балетна мечта предстои да се сбъдне“, не крие вълнението си преди спектакъла изящната примабалерина. Тя бе неотразима в ролята на Китри в балета „Дон Кихот“, също постановка на Галина Калчева – на 15 август т. год., в блестящо партньорство с премиер-балетиста Даниел Тичков, както и като темпераментната Пахита в едноименния балет от Лудвиг Минкус – през м. април т. год. в залата на Бургаската опера, и в трагичния образ на Никия в „Баядерка“ от Минкус – и на бургаска, и на сливенска сцена – при гостуването на трупата на бургаския балет през м. май в Драматичен театър „Стефан Киров“.

В събота на откритата сцена в Приморския парк на Бургас, в партньорство с примабалерината на Старозагорската опера, излиза премиер-балетистът на Софийската опера и балет и Бургаската опера Емил Йорданов – в ролята на Алберт – принц, преоблечен като обикновен селски момък. Той изгражда образа със забележителен психологизъм и дълбочина, подплатени с великолепна техника и запомнящо се сценично присъствие.

В образа на Мирта, предводителката на вилисите, влиза младата балерина, носител на редица престижни международни и национални награди – Емона Георгиева. Според славянските легенди, вилисите са приказни същества – духове на девойки, които са напуснали земния живот, преди да се задомят. Младите нетленни създания не са намирали покой в гроба, тъй като приживе не са задоволили желанието си да танцуват. Затова те излизат нощем от гробовете си, събират се на групи край големите пътища и причакват случайни минувачи, увличат ги в непрестанни танци, докато паднат мъртви от изтощение. Образа на лесничея Ханс, влюбен безнадеждно в Жизел, без красивата девойка да споделя чувствата му, ще представи солистът на балетната трупа на Бургаската опера Теодор Цаков.

В ролята на Батилда влиза Анелия Иванова, като Херцога ще се представи Светлан Николов, Берта ще бъде София Ловджиева, Вилфред – Стефан Типиков. Атрактивното динамично Pa de deux в първо действие ще представят Натали Иванова и Кирил Филипов. На красиво оформената с приказен декор сцена на Летния театър в събота излизат още: Яна Бердута, Даниела Туртуманова-Стоянова /като две вилиси, както и като приятелки на Жизел/; Приятелки на Жизел са още – Рая Чакърова, Ива Овчарова, Илина Константинова, Ива Овчарова, Събина Косева. В мащабния спектакъл участват и солисти и ансамбъл към балетния състав на Държавна опера – Бургас, всеки от тях – неотменна част от цялостната феерия и емоционално внушение на романтичното произведение: Бианка-Хелън Джованели, Елена Георгиева, Мария Габарова, Теди Димитрова, Патрисия Соарес, Ивана Фиалковска, Гергана Георгиева, Натали Георгиева, Симона Маринова, Никол Маренова, Савина Петрова, Даниел Тичкова, Стоян Фъртунов, Даниел Димитров, Найден Найденов. В балетната феерия вземат участие и ученици от НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ – Бургас и Детски балетен театър „Капка“.

Билети за „Жизел“ – на касата на Операта, на каса „Часовника“ /пред хотел „България“/, на касата на Летния театър – преди спектакъла, както и в мрежите на Grabo и Eventim.

За солистите:

Анелия Димитрова – примабалерина на Държавна опера – Стара Загора – в ролята на Жизел

Анелия Димитрова е родена в град Стара Загора. Дългогодишна възпитаничка на балетната школа на Снежана Дескова към Читалище „Родина“. Завършва класически балет в НУМСИ "Христина Морфова" - Стара Загора в класа на Алида Бонева. Танцува няколко години извън България. Присъединява се към балета на Държавна опера - Стара Загора през 2015 г., където танцува досега. През 2017 година е назначена за примабалерина. Изпълнява ролите: Одета/Одилия - "Лебедово езеро", .музика - П.И.Чейковски, хореография - Мариус Петипа, постановка - Силвия Томова; Жулиета - „Ромео и Жулиета“, музика - П. И. Чейковски, хореография - Силвия Томова (в премиерата в Стара Загора, ролята на Ромео изпълнява Даниел Тичков); Нела - "Делвата" - Алфредо Казела; Китри - „Дон Кихот“, хореография - Аршак Галумян, Берлин; Валс No7 в „Шопениана“ - М.Фокин; Аврора - “Спящата красавица“, постановка - Андрей Босов, Русия; Маргарита - “Майстора и Маргарита“, хореография - Василий Медведев, Русия, музика - Стефан Димитров; Демна - „Нестинарка“, хореография - Маргарита Арнаудова, музика - Марин Големинов; Маргарита - „Валпургиева нощ“, хореография - Филип Миланов; Снежанка - “Снежанка и седемте джуджета“, хореография - Силвия Томова, музика - Александър Йосифов и много други.

Емил Йорданов – премиер-балетист на Софийската опера и балет и Държавна опера – Бургас – в ролята на Алберт

Премиер-балетист. Завършил е Националното училище за танцово изкуство – София в класа на Петър Колдамов. Паралелно със старта на кариерата си в Софийска опера и балет започва обучението си в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив. Само след шест години е вече примабалетист на Софийска опера и балет. Емил Йорданов е балетист и в балета на Държавна опера – Бургас. Участва като солист в спектаклите на бургаска, пловдивска, русенска и старозагорска опери. Гастролира в Канада, Италия, Гърция, Германия, Дания, Испания, Америка, Япония и др. През 2004 г. получава отличие I-ва степен на XI Национална среща на млади балетни изпълнители „А. Петров“ в София. Носител на Почетна диплома за Деня на славянската писменост и култура от Министерството на културата на Република България. Получава наградата „Кристална лира“ за ролята си на Базил в балета „Дон Кихот“.

Емона Георгиева – в ролята на Мирта

Емона е трикратен Световен шампион в стил модерен танц - Париж – YAGP – 2017, Барселона, Финали – „Dance World Cup”- 2018 и Португалия, Финали – „Dance World Cup” - 2019, като през 2019 година, след поредното си участие на Световните финали на „Dance World Cup” в Брага – Португалия, сред жестока конкуренция от най-добрите представители от 63 държави, освен Световен шампион в стил модерен танц, тя става и вице-световен шампион стил класически танц. Там Емона е отличена за втора поредна година с най-престижната награда за целия конкурс - Най-добър женски изпълнител – „Most Outstanding Female Junior and Senior”, тя получи и голямата награда на „London Studio Center” за най-добро солово изпълнение – „Best Junior Solo Modern award! Тя бе наградена и със стипендии за обучение в Париж, Лондон и Чикаго. Емона получи и специално предложение, непредвидено в Конкурса за годишно обучение в „Joffrey Academy of Dance” – Official School of The Joffrey Ballet – Чикаго – САЩ. Емона приема тази специална покана и се обучава в най-престижната балетна Академия в Чикаго през 2019-2020 година с подкрепата на Фондация „Димитър Бербатов”. След приключването на учебната година, Емона получава изключително висока оценка за своето обучение и е сред малкото ученици, които получават предложение да продължат да се обучават в следващо ниво – Trainee program. По време на обучението си в Чикаго, след като получава одобрениe да представлява „Joffrey Academy of Dance" – Chicago, явявайки се на изпит пред директорите на Академията, Емона взема участие и в престижния балетен конкурс „Youth America Grand Prix” - semy-final – Chicago, където тя се състезава с над 100 участници и е класирана в Топ 12 в двата стила – Класически балет и Модерен танц, след което е поканена да участва и във Финалите на YAGP в Ню Йорк – Америка. Емона получава и най-голямото си признание на Национално ниво в най-престижния балетен конкурс - XIX Национална среща на млади балетни изпълнители „Анастас Петров" – 2019, където жури в състав – доц. Ясен Вълчанов, Сара-Нора Кръстева, Любомир Кацаров, Силвия Томова и Веса Тонова присъжда на Емона отличие Първа степен – голямо признание за нейния труд, както и на нейния педагог госпожа Галина Сребрева. Със същия успех и с най-висок резултат от всички участници, Емона печели Първа награда и на Международния балетен конкурс на Калина Богоева – „Малки звезди” – 2019 г. Само на 17, заради изключителните си успехи, Емона получава и голямото признание от „Съюз на българските музикални и танцови дейци” на специална церемония, състояла се в Софийска опера, на Емона й бе присъдена наградата Лауреат „Кристална лира” за върхови постижения в областта на изкуството – 2019 - категория Млад изпълнител – балерина. За пръв път такава награда се печели от толкова млад изпълнител – балерина. Емона влиза и в Топ 6 на Дванадесетата поредна класация на „VIEW SOFIA” за „Най-красивите българи”, подредени според постижения, заслуги, идеи и талант, като Емона има честта нейното име да бъде сред имената на 50 изключителни личности и имена. Емона е член на клуб „Успелите деца на България” – Фондация „ Димитър Бербатов - 2016, 2017, 2018 и 2019 година, като през 2017 и 2019 година на Емона се присъжда Лауреат на най-голямата награда на Фондация Димитър Бербатов в категория Изкуство, съответно за възрастта. След покана за ундивидуално прослушване в трупата на „ Театър на Балета на Борис Ейфман“ е получила покана да се присъедини към трупата като солист от сезон 2020/ 21 г. В спектакли на Бургаската опера Емона има следните роли – след постъпването си в трупата в началото на 2022 г.: Маша в „Лешникотрошачката“ от Чайковски, Фея Люляк – в „Спящата красавица“ от Чайковски, Повелителката на дриадите – в „Дон Кихот“ от Минкус, на 27 август излиза на сцената на Летния театър като Мирта, повелителка на вилисите.