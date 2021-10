На провелия се на 24-26 септември в гр. Солун, Гърция международен кръг на състезанието по английски език Kangaroo Global Linguistic (KGL), Сияна Танева се класира на второ място, сред 143 финалисти на ниво В1 за 2021 година. Тя е възпитаник на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“, гр. Бургас и изучава английски език в Училища за чужди езици АЛЕКСАНДЪР повече от пет години.

За 2020 година победител в ниво В1 от националния кръг на авторитетното състезание е Георги Василев, възпитаник на ПГРЕ „Г.С.Раковски” – Бургас. От 10-годишен той изучава английски език в училище за чужди езици АЛЕКСАНДЪР Бургас.

„Това е изключителен успех на нашите ученици и техните учители! Сърдечни поздрави и благодарности за достойното представяне на страната ни, техните училища и нашето сдружение – Асоциация на Кеймбридж Училищата в България! Поредно доказателство, че упоритият труд и последователните усилия винаги дават резултат“, коментира Мариета Рохова, директор на училища за чужди езици АЛЕКСАНДЪР, гр. Бургас и техен преподавател.

Учениците от езикова школа АЛЕКСАНДЪР - Бургас, единствени сред всички 130 училища, членове на Асоциацията, са завоювали три пъти първо място на национален кръг и съответно класиране за международния етап от състезанието. Христо Андреев бе победител от националния етап на KGL за 2018, ниво В1. Той представи България в международния етап на състезанието в Италия и се класира на четвърто място.

Успоредно с това Асоциацията на Кеймбридж училищата в България получи и специална награда за най-добър партньор в организирането на състезанието KGL, което е безспорно признание за активното дългогодишно сътрудничество и за последователността на сдружението в провеждането на най-голямото състезание по английски език в страната.

Всяка година близо 4000 ученици от цялата страна се съревновават в това престижно състезание, което се организира от International Testing Authority и Institute for the Development of Educational Assessment и Асоциацията на Кеймбридж училищата в България, а до финалния кръг достигат само 15 българчета, които мерят сили с най-добрите в света.

Всички ученици, участвали в националния кръг на престижното състезание през последните две години, както и победителите в международните етапи през 2020 и 2021 година ще получат сертификатите си за постижения в областта на чуждите езици на 22 октомври /петък/ от 18 часа в конферентната зала на хотел “България“.

Събитието ще се проведе при строго спазване на противоепидемичните мерки.