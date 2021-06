Е-Type е един от артистите, които предизвикаха най-голям фурор сред феновете на SPICE Music Festival при обявяването на новината, че и той ще се качи на сцената на един от най-големите музикални фестивали на Черноморието ни!

Това не е първият му концерт в България и той вече знае, че срещата с публиката тук е незабравима: „Наистина обичам България – хората са невероятни, а феновете – фантастични! За първи път, обаче, ще бъда в Бургас, така че нямам търпение да разгледам града и да се срещна с всички вас!“

Бу Мартин Eрик Eриксон, както е истинското име на Е-Type е шведски изпълнител и автор на много песни в стил евроденс. Пробивът му идва в средата на 90-те, а парчета като I just wanna be with you и Set the World on Fire му отреждат завинаги главна роля в денс историята на музиката.

„Музиката на 90-те е уникално съчетание на мелодии с евробийт, което можеше да превърне всеки ден в празник! И всички парчета ни вдъхновяваха взаимно да творим. Днес все още чакам да си чуя такова парче по радиото“ – споделя E-Type, който напоследък прекарва все повече време в студиото и се надяваме, че скоро ще чуем на каква нова музика посвещава времето си там.

Но докато това стане, не пропускайте участието му във SPICE Music Festival, който ще се проведе на 6, 7 и 8 август 2021 на Пристанище Бургас.

„Чух невероятни неща за този фестивал, така че ще се радвам да се срещнем с феновете на 90-те там. Спомняте си текстовете на парчетата ми, нали?“ – шегува се E-Type.

А останалите артисти, които ще видим на сцената на SPICE Music Festival тази година са Maxi Jazz от FAITHLESS, STEREO MC's, COOLIO, C-BLOCK, DJ BOBO, Real McCoy, DJ Alice, U96, Leeroy Thornhill - Ex Prodigy, MASTERBOY, NANA, VENGABOYS, E-Type, Jenny from Ace of Base и, разбира се, дългоочаквания реюниън на Дони и Момчил, без които 90-те в България никога нямаше да бъдат същите!

Билети за фестивала все още могат да бъдат закупени на Ticketstation.bg, в офис мрежата на EasyPay и в магазини „На Тъмно“.