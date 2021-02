В смутното време, в което все по-вече се натрупват тревогите и все по-малко остана време и пространство за красиви помисли и случвания, Държавна опера – Бургас е подготвила за своите верни почитатели един възхитителен концерт, под надслов „Любов по американски“ – точно в Деня на влюбените, виното и стремежа към красиви отношения и взаимност – 14 февруари, неделя, от 19 часа, в Зала Опера. В празничната концертна проява със своето артистично присъствие, личен чар и професионализъм на сцената на Бургаската опера ще се представят: мецосопраното Йоана Кадийска, баритонът Валери Турманов и пианистката Мира Искърова. Флуидите на любовта, красивата музика, изисканото светоусещане и възприятие на реалността, както и досегът с любими мелодии, придобили световна популярност, ще са гарантирани в залата на Операта в неделната вечер. Споделеното усещане за празничност ще бъде осезателно за всички – и изпълнители, и публика.

Авторският проект на Йоана Кадийска, Валери Турманов и Мира Искърова е подчинен на респекта пред красивата и вълнуваща музика, подчинена на любовното чувство – съживяващо сетивата и даващо смисъл на земните ни дни. В „Любов по американски“ е емоционална осъвременена среща на обичани от всички поколения откъси от известни мюзикъли /“Фантомът на операта“ и „Котки“ от Андрю Лойд Уебър, „Уестсайдска история“ от Ленард Бърнстейн „Човекът от Ла Манча“ от Дейл Васерман, „Магьосникът от Оз“ от Харолд Арлън/, както и на емблематични произведения на Джордж Гершуин, известни и обичани песни, изпълнявани от Франк Синатра – „New York, New York”, “My Way”, “Love Me Tender” на Елвис Пресли, „When I Fall In Love” на Виктор Йънг, „I want To Spend My Lifеtime Loving You” на Джеймс Хорнър, Вариации за пиано на тема от

Порги и Бес“ от Гершуин и др.

В концертния спектакъл ще се редуват носталгични настроения и възторжени състояния на духа, каквито съпътстват характерните метаморфози на любовта – бленувана, отричана, чакана, желана, насъщна.

В Деня на влюбените, виното и преклонението пред нежността на чувствата, в студените зимни реалности – подарете си стопляща празнична емоция с концертния спектакъл „Любов по американски“ в залата на Бургаската опера!

Билети за балетния спектакъл могат да бъдат закупени на касата на Операта, каса „Часовника“ /пред хотел „България“/, в мрежите на Grabo и Eventim, както и в препратките към събитията в програмата: https://operabourgas.com/bg/programme в официалния сайт на Държавна опера – Бургас.

ВАЖНО: Според изискванията на Министерството на здравеопазването, присъстващите на концерта трябва да са с предпазни маски, като в залата ще бъдат взети всички необходими противоепидемични мерки. Допустимият капацитет на присъственост в залата е 30 %.

За солистите:

Йоана Кадийска, мецосопран, започва музикалната си кариера като солистка на Детски радиохор към БНР, с диригент акад. Христо Недялков. Там е забелязана от великата оперна прима Александрина Милчева, която става нейна вокална педагожка.

Завършва оперно пеене в НМА „П. Владигеров“, в класа на проф. Свилен Райчев и през 2015 г. получава своята диплома за магистър със специалност класическо пеене. В момента е докторант в НМА „Панчо Владигеров“.

През 2011 г. печели ІІ награда на ХVІ Международен младежки музикален фестивал-конкурс, Добрич-Албена, „Надежди, таланти майстори“. Две години по- късно, през 2013 г. печели стипендия от Фондация „Борис Христов“ за Оперна Студия в Национална Академия „Санта Чечилия“ – Рим, където специализира със сеньора Рената Ското, вокален педагог Анна Ванди и маестро Чезаре Скартон. Сред постиженията й се нареждат още: ІІ награда на ХХІV Национален конкурс за млади инструменталисти и певци „Светослав Обретенов“; награда на публиката и награда за най-добра интерпретация на българско музикално произведение на Международен конкурс за оперно пеене „Розата на Евтерпа в Карлово“; III награда на Втори международен конкурс за оперни певци „Елена Николай“; ІІ награда на Х международен конкурс „Франц Шуберт“ и финалист на International Vocal Competition, Zdar nad Sazavou, Czech Republic.

През годините посещава различни майсторски класове за вокални и сценични умения и работа върху интерпретация на оперни произведения при редица изтъкнати педагози и творци с международно признание, между които – Дарина Такова, Анна Томова – Синтова, Карло Коломбара, Фиоренца Косото, Бруна Балиони, Лариса Гергиева и др.

През 2018 г. става стипендиант на фонда на Райна Кабаиванска и продължава обучението си в Модена, Италия.

Своя дебют прави на сцената на ДМБЦ „Ст. Македонски“, с ролята на Елена в постановката „Хубавата Елена“ от Жак Офенбах, режисьор Марио Николов, под диригентството на Юли Дамянов. Сред творческите й изяви на сцена са още:

- ролята на Дорабела в „Cosi fan tutte“ от В. А. Моцарт, на сцената на Бургаската опера – режисьор Александър Текелиев и диригент Ивайло Кринчев;

- ролята на Церлина в „Дон Жуан“ от В. А. Моцарт, на сцената на Бургаската опера – режисьор Александър Текелиев и диригент Рафаел Фейе;

- ролята на Олга в „Евгений Онегин“ от П. И. Чайковски, на сцената на Държавна опера Пловдив, режисьор Вера Петрова и диригент Лучано Динтино;

- ролята на Мадам Флора в „Медиума“ от Меноти, на сцената на Държавна опера Стара Загора, режисьор Огнян Драганов, диригент Виктор Крумов

- ролята на Сузи в „Лястовичката“ на Джакомо Пучини, на сцената на Държавна опера Стара Загора, с реж. Явор Гърдев; и др.

Валери Турманов, баритон:

След като завършва НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – София, продължава образованието си със специализация по класическо пеене и актьорско майсторство в “Accademia Teatro alla Scala” в Италия. Дебютът му е именно в “Teatro alla Scala“ в Милано като Мартино в “L'occasione fa il ladro” на Росини. Следва ролята на Холи в „L'taliana il Algeri“, отново от Росини. Участва във фестивалите в градовете Комо и Мартина Франка, Италия, гастролира в „Teatro dell’Opera“, Рим, и „Theater Erfurt“ в Ерфурт, Германия, а с “Teatro alla Scala” посещава Токио, Япония. Валери Турманов е носител на Първа награда на Международния конкурс за изпълнение на немска и австрийска музика „Magic“ и Втора награда на ХХ-ти Национален конкурс за певци и инструменталисти – Провадия. Печели стипендия „Галерия на младите български таланти“ през 2008 г.. Специализира в майсторските класове на Мирела Френи, Лучиана Сера, Ренато Брузон и Луиджи Алва в Милано, Италия, както и в третия академичен майсторски клас на Анна Томова-Синтова в София.

Мира Искърова, пиано

Родена в Бургас, авършва НМА проф. „Панчо Владигеров”, гр. София в класа по пиано на проф. Марина Капацинская. Докторант в Нов български университет. Пише музика за български филми и театрални спектакли. Като композитор на филмова и театрална музика е част от екипа и на десетки късометражни ленти, драматични и куклени спектакли.

Автор е на музиката към филмите:

2008 г. - „Козелът” – реж. Георги Дюлгеров, „Монолог на едно пиано” – късометражен - реж. В. Кунчева – 2006 г., „Спомени за океански риболов” (в съавторство с Христо Намлиев) - реж. Г.Дюлгеров – 2005 г., „Лейди Зи” – реж. Георги Дюлгеров – 2004 г., „Хубава си, мила моя” – реж. Георги Дюлгеров

Автор е на музиката към пиесата „Чарли” - реж. В. Кунчева, документалната поредица „Спомени за Океански риболов”.