Стил и настроение на концерта „Суинг класик“ в петък

След успешния първи концерт – на 19-и юли, т. год., в откритото пространство на Експозиционен център "Флора" –Бургас, на 27-и ноември, петък, от 19 часа, в Зала Опера, сопраните Еделина Кънева и Нона Кръстникова ще влеят своя талант и респект към суинга – като начин на мислене, светоусещане и интелигентен подход към житейските реалности, във втората концертната проява "Суинг класик". Оперните певици представиха за първи път през лятото суинг на бургаска сцена, като всеобщото мнение – и на по-широката публика, и на такива, с претенции за разбирачи в жанра, бе, че класата си е класа, независимо от подхода към репертоара и предизвикателствата на един стил, който е осезаемо встрани от оперното пеене. Освен прекрасните солистки и бенд, бургаските меломани, която притежават усет към квалитетната музика и изграден естетичен вкус, ще имат възможността да чуят композиции из репертоара на колоси в джаз културата, като Елла Фицджералд, Луис Армстронг, Нат Кинг Кол и други.

В петъчната вечер на 27-и ноември Зала Опера се превръща в оазис за публиката и едно от малкото за момента места, където хората биха могли да се почувстват защитени, да получат „доза красота“, да се заредят с така необходимия позитивизъм и да се захранят с надежда.

Еделина Кънева и Нона Кръстникова /която преди броени дни бе блестяща в концерта „Primadonna-Donna-Donna бургаска сцена, в сценично партньорство с Мария Цветкова-Маджарова и Йоана Кадийска/, заедно с Мира Искърова – на рояла, Росица Тончева – контрабас, Патрик Конов – тромпет и Киро Иванов – ударни, ще покажат и докажат, че музиканти, имащи сериозната подготовка и изградени естетически критерии на класическата школа, биха могли да изпълнят на практика всичко, тъй като имат интелигентното артистично присъствие и осезаем натрупан естетично-концептуален бекграунд.

Изпълнителите гарантират, че публиката ще прекара изпълнени със смисъл и емоция моменти по време на концертния спектакъл. Тъй като суингът е не само музикално течение, то е стил на мислене, стандарт на поведение, което радиира финес, класа, чувственост и носталгична нежност. Именно това доказват всички участници в нестандартния музикален проект, освен безспорния им професионализъм и доказано високо ниво на интерпретативните умения и сценичното присъствие.

Репертоарът за концерта „Суинг класик“ е подбран с вкус, усет и мярка, а между отделните изпълнения двете солистки разменят реплики със закачлив привкус. Именно това стопява невидимата преграда между изпълнители и публика и концертът се превръща в емоционално взаимодействие на всички, които ще изберат "Суинг класик" за приятно прекарване на петъчната вечер. Като задължителна добавка, трябва да се отбележи и на този необичаен, но твърде сполучлив музикален експеримент.

В концертната вечер ще прозвучат вечните носталгични мелодии, носещи сюрреалистичната красота на един сякаш капсулиран и защитен от хода на времето и динамичните промени свят:

“My man’s gone now “/из операта „Порги и Бес“/, музика – Джордж Гершуин, “The man I love “, музика – Джордж Гершуин, “It Аin’t Necessarily So “ /из операта „Порги и Бес“/, музика – Джордж Гершуин, “Summertime “ /из операта „Порги и Бес“/, музика – Джордж Гершуин, “It Never Was You “, музика – Курт Вайл, “I’ve Got Rhythm”, музика – Джордж Гершуин “Lullaby Of Birthland”, музика – Дж. Шеринг, “September Song”, музика – Курт Вайл, “Unforgettable”, музика – Ървинг Гордън, “Someone To Watch Over Me”, музика – Джордж Гершуин, “Moon River”, музика – Хенри Манчини, “Sway”, музика – Л. Деметрио, „Amadu Mio” – музика Дорис Фишер и А. Робъртс, „Libertango”, музика – A. Пиацола, „Favorite Things” – музика Р. Роджърс и др.

Публиката ще има възможност да съпреживее съзвучие от емоции, великолепно пресъздадено докосвоне до един изискана естетска вселена, белязана с многозвучна чувствителност и кадифен финес.

Емоционални акценти, споделени „зад кадър” от сопраните Еделина Кънева и Нона Кръстникова:

Еделина Кънева:

Любов от пръв поглед !

Бях съвсем малко момиче, когато татко в едно от многобройните си пътувания, като национален състезател по баскетбол донесе плоча на Елла и Сачмо !

Тогава за първи път чух Summertime на Гершуин! Дори не подозирах, че това е първата опера за цветнокожи в Америка!

Там естествено орисъстваше и Меки ножа на Курт Вайл.

Слушах тази музика до припадък отново и отново и мечтаех, мечтаех, мечтаех!

Аз съм голям мечтател!

Слава Богу, щастлив мечтател, тъй като много от моите съкровени мечти са изпълнени!

Тази моя любов към Гершуин и Курт Вайл е за цял живот!

Благодаря на Опера Бургас и на Нона Кръстникова, че е в основата на този концерт, който ще ми достави голямо удоволствие, надявам се и на Вас!!!

Нона Кръстникова:

Когато попаднах на диска „Women in jazz“ бях на турне в Америка. Бях поразена и влюбена от първо слушане. Тези певици знаеха как да разказват истории само с гласа си, женствено и чувствено. Това е музика, която изисква чистота и дълбочина на изказа, неподправена страст, искреност, които се разнасят като мъгла и обхващат слушателя в невидима любовна хватка.

Никога не съм си помисляла, че мога да се докосна по друг начин до тази музика, освен като слушател. Тогава миналото лято Бургаска опера направи „Целуни ме, Кейт“ – мюзикъл от Коул Портър, който тази година ще изпълним на 11-и август, в Летния театър. По време на репетиционния период аз се запознах и имах щастието да общувам с Еделина Кънева – жена и артист, от който дълбоко се възхищавам. Тя ме накара да повярвам, че нося в сърцето си тази музика и аз започнах да мечтая за концерт. Не можете да си представите колко съм благодарна на директора на Бургаска опера Александър Текелиев, че ни възложи тази мечтана задача през лятото. Още повече – ще имаме прекрасни музиканти с нас – като Мира Искърова – пиано, Росица Тончева – контрабас, Патрик Конов – тромпет, Киро Иванов – ударни. Нямам търпение

За солистите:

Еделина Кънева, сопран, е родена в София, и е възпитаник на ДМА" Проф. П..Владигеров"

Певицата прави дебюта си на сцената на Бургаска Държавна опера. Следват 3 сезона, в които е ангажирана в операта в Лайпциг. От 1996 година е премиер солистка в НМТ"Ст.Македонски". Репертоарът ѝ включва централните партии в оперите "Трубадур", "Тоска", "Сватбата на Фигаро", "Дон Жуан", оперетите "Прилепът", "Цигански Барон", "Графиня Марица", "Страната на усмивките", "Царицата на Чардаша", "Великата неизвестна", мюзикълите „Котки“, ‘’Някои го предпочитат горещо“, Уестсайдска история“, “Вълкът и седемте козлета’’. Гост солист е на симфонични оркестри с ораториален репертоар. Има записи за Националното радио и Националната Телевизия

Еделина Кънева е музикален продуцент на поредица от Коледни концерти за БНТ И БНТ 2, инициатор и участник на проекти в джаз и поп музиката.

Работила е в проекта на Френското Министерство на Културата „К и Пътят към замъка“- съвременна опера от Карол Бефа, по романа на Ф.Кафка.

От 2012 е преподавател в НМУ „Л.Пипков“, специалност поп и джаз пеене, а от 2017 и музикален режисьор в Александра Аудио.

Гастролирала е с успех в Япония, Германия, Франция, Испания, Израел и много др.

От 2000 до 2010 година е постоянен гост солист на Teatro Lirico D’ Europa и Mozart Festival Opera в САЩ.

Участвала е многократно на фестивалите Аполония, Софийски Музикални Седмици, Салон на изкуствата, Варненско лято и фествали в Гърция, Израел и Германия.

През 2018 г. Еделина Кънева е част от изключително успешния проект на Софийска Опера и Балет, “ Мамма миа “ с режисьор акад. П. Карталов, в който изпълнява главната роля на Дона Шеридан.

Нона Кръстникова, сопран, завършва оперно пеене при проф. Мила Дюлгерова в НМА „Панчо Владигеров“ и до момента работи с нея като вокален педагог. Специализирала е като стипендиант в Модена, Италия, при Райна Кабаиванска и в оперното студио в Грац, Австрия. Участвала е в майсторски класове на Ана Томова Синтова (2011, 2014, 2015), Кири те Канава и Федерика фон Щаде (2008), за немска песен при проф. Хартмут Нол и др. Печели трета награда на Международния конкурса “Mirabent I Magrans” (2014, Sitges, Barcelona); на Международния конкурс за млади оперни певци „Борис Христов“ същата година, Гранд при на „Короната на Търново“ и трета награда на Международния конкурс за песенни дуа „Алза Респиги“ Верона, Италия.

Нона Кръстникова е щатен солист на Опера Бургас, където има над десет главни роли като Мими от операта “Бохеми“, Тоска и Мадам Бътерфлай от едноименните опери на Джакомо Пучини, Амелия от „Бал с маски“ на Джузепе Верди, Графинята в „Сватбата на Фигаро, дона Елвира в „Дон Жуан" и Фьордилиджи в „Така правят всички“ на В. А. Моцарт, Микаела в „Кармен“ на Жорж Бизе и др.

От 2011 година сформира дуо "Колаж" с пианиста Мария Русева.През октомври 2015 г. дуо "Колаж" печели трета награда на конкурса за песенни дуа “Елза Респиги” във Верона, Италия.

Мира Искърова, пиано

Родена в Бургас, авършва НМА проф. „Панчо Владигеров”, гр. София в класа по пиано на проф. Марина Капацинская. Докторант в Нов български университет. Пише музика за български филми и театрални спектакли. Като композитор на филмова и театрална музика е част от екипа и на десетки късометражни ленти, драматични и куклени спектакли.

Автор е на музиката към филмите:

2008 г. - „Козелът” – реж. Георги Дюлгеров, „Монолог на едно пиано” – късометражен - реж. В. Кунчева – 2006 г., „Спомени за океански риболов” (в съавторство с Христо Намлиев) - реж. Г.Дюлгеров – 2005 г., „Лейди Зи” – реж. Георги Дюлгеров – 2004 г., „Хубава си, мила моя” – реж. Георги Дюлгеров

Автор е на музиката към пиесата „Чарли” - реж. В. Кунчева, документалната поредица „Спомени за Океански риболов”, както и на самостоятелни музикални творби.

ВАЖНО:

Според изискванията на Министерството на здравеопазването, присъстващите на концерта трябва да са с предпазни маски, като в залата ще бъдат взети всички необходими противоепидемични мерки. Допустимият капацитет на присъственост в залата е 30 %.