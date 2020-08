Екстремен Бургас: Чака ви уикендът на силните емоции със скейт, уиндсърф, полети с парапланер, вижте програмата

Август е екстремен - горещи дни, силни емоции и незабравими преживявания! От 21-23.08 Бургас ще е домакин на единственото скейт състезание в Европа този сезон - Burgas Skate Open 2020. Но екстремните предложения далеч не спират до тук. Те включват още плажни спортове и партита, уиндсърф регата, полети с парапланер, островни приключения и концерти.

Уикендът започва от петък с DJ Paragraff на HashtagPAVILION, събота - концерт на участниците в Евровизия'20 на открита сцена "Охлюва", а в неделя, на 23 август, на бар Барабар под Летния театър ще забие хип-хоп групата So Called Crew! Афтърпартитата са в Морската градина или на плажа, подгряни от бурни емоции, августовски жеги и танци до зори. Направи си своя програма за уикенда от Go to Burgas - https://www.facebook.com/pg/gotoburgas/events/.

Още в сутрешните часове на 22 август, събота, плувецът Цанко Цанков ще атакува световния рекорд за 12-часово непрекъснато плуване в басейн. Събитието е в плувен басейн "Флора" и може да бъде наблюдавано на живо.

Пет екстремни забавления, които да пробвате в Бургас:

1. Скейтбординг на скейт парка в к-с "Изгрев"

Скейтбордингът е начин на живот и източник на забавление и адреналин за много хора - за деца, за тийнейджъри, за възрастни. Той е не само средство за придвижване и несъмнено привлича със страхотните трикове, които могат да се правят само с една дъска. Бургас е притегателна точка за скейтъри и лонгбордисти от цялата страна - градът разполага с един от малкото в страната скейт паркове, както и по-малки съоръжения и рампи, подходящи за начинаещи и експерти. От 21-23 август Бургас ще е домакин на единственото скейт състезание в Европа. То ще се проведе в модерния скейт парк в комплекс "Изгрев", където ще се съберат най-добрите скейтъри от цяла Европа. Бъдете сигурни, че ще ви впечатлят с интересни майсторски трикове и невероятно шоу.

2. Скок с парапланер

Да съчетаеш твоята лятна почивка в Бургас с полет с парапланер над морето е повече от добра идея. Бъди сигурен, че летенето ще се окаже гвоздеят в почивката ти, защото ще е едно прекрасно изживяване, което носи много адреналин, въодушевление и радост. Ще имате възможност за незабравимо преживяване с неповторима гледка над безкрая на Черно море и цветния разкош на Морската градина.

3. Яхтинг

Традицията за разходка с лодка за удоволствие е изключително древна активност, която през годините се превръща в спорт. Всички любители на яхтинга ще останат приятно очаровани от яхтинг пристанището в бургаския квартал "Сарафово". Модерното пристанище има отлични условия за домуване на яхти и лодки, а красотата на Бургаския залив и подходящите климатични условия ще ви дадат възможност да плавате в морската шир, докато се наслаждавате на невероятни гледки.

4. Сърфинг

Обичате морето и да яхвате вълните? Сърфирането е в кръвта ви? Бургас е вашето място за сърфинг! Да летиш на гребена на вълните е уникално и неповторимо изживяване! Бургаският залив ще ви предостави не само чисти плажове с фин пясък, но и най-благоприятните условия по нашето Черноморие за сърфинг, кайтсърфинг, фойлсърфинг и други. Елате и усетете гостоприемството на залива!

5. Байкинг

Бургас е известен със своите най-дълги велоалеи - цели 60 км. Те обхващат и свързват целия град, което е изключително удобно за хората, които обичат да карат колело постоянно. Освен градските условия за колоездене, любителите на екстремни приключения могат да си организират еднодневни екскурзии с байк до близките селища из живописната Странджа планина или да се пуснат по специално изграденото офроуд трасе с неравности в парк "Езеро". Може да поемете и по велоалеята до Солниците, където няма автомобилно движение и да се насладите на една спокойна велоразходка покрай брега на морето, а защо не и да отскочите до лугата? За по-издръжливите крайната точка може да е романтичното пристанище на Сарафово. Съчетайте велоразходката с орнитоложка разходка - велоалея свързва центъра със защитената местност "Пода", където можете да видите уникални видове птици!

ПРОГРАМА EКСТРИЙМ УИКЕНД

Фестивали:

От 9:00 до 21:00 часа

Парк "Езеро", до Конната база

Фестивал на пясъчните скулптури

Спорт:

21 - 23 август

Burgas Skate Open 2020

Скейт парк "Изгрев"

21 - 23 август

Традиционен турнир по бадминтон "А. Гейман"

Спортна зала "Никола Станчев"

22 август

Опит за рекорд за 12 часово плуване в 50 м. Басейн на Цанко Цанков

Плувен басейн "Флора"

22 - 23 август

Национален турнир по плажен тенис

Централен плаж Бургас