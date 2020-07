Кино седмица на открито очаква бургазлии на "Охлюва", тази вечер е първата прожекция

Седмица, посветена на кино изкуството, започва този уикенд в Бургас. С прожекцията на "Краят на сезона" - копродукция между Германия и Азербайджан, ще стартира програмата на Burgas International Film Festival. Филмът е на младия режисьор Елмар Иманов, завършил Internationale Filmshule Koln. Дебютната лента на Иманов - "The Swing of the Coffin Maker", има над 30 награди от кино фестивали по целия свят. "Краят на сезона" пък е тазгодишният носител на Bright Future Award от фестивала в Ротердам. Филмът разказва за необичайните обрати, които може да претърпи една семейна лятна ваканция.

Официалното откриване на Burgas International Film Festival е от 21.15 в събота, 18 юли, на открита сцена "Охлюва".

До 25 юли фестивални локации ще станат и залите на Културен център "Морско казино" и галерия "Георги Баев". Програмата включва актуални заглавия от няколко континента, срещи с български и международни гости, както и специални прожекции.

Всички събития ще се проведат на открити пространства и ще бъдат спазени необходимите изисквания за безопасност, съгласно препоръките на Министерство на здравеопазването.

Международният филмов фестивал Бургас 2020 се организира от Фондация "Модерат", в партньорство с Община Бургас. Всички събития в неговата програма ще се проведат при строго спазване на противоепидемичните мерки, предписани от Министерството на здравеопазването.

Пълната програма на Burgas International Film Festival можете да откриете на https://burgasfilmfest.com/en/