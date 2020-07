Васил Петров представя нова симфонична програма в Бургас, насладете се на най-доброто от Франк Синатра, Битълс и Чарли Чаплин

Културна организация „Арт ателие” и Симфониета Враца представят „Symphony way”с хитовете на Гершуин, Франк Синатра, Антонио Карлос Жобим, Кол Портър ,Битълс и Чарли Чаплин. Концертът ще бъде 23 юли от 20.30ч. в зала Летен театър. Билети се продават в билетен център „Часовника” /пред хотел „България”/.

Новата симфонична програма на Васил Петров ще бъде представена и в Бургас. В програмата му са включени световни хитове, филмови теми и откъси от мюзикъли

„Symphony way“ е името на новия проект на известния ни певец, Васил Петров, който представя класически песни от различни жанрове и откъси от мюзикъли и световни хитове. Градовете през които ще премине турнето са Пловдив, Бургас, Петрич, Варна и Балчик.

На 23 юли на сцената на Летния театър в Бургас от 20:30г., вечните класики ще бъдат разказани с мащабния симфоничен звук на Врачанска филхармония и с изящната фраза и кадифен глас на Васил Петров, който ще претвори музиката на Гершуин, хитовете на Франк Синатра и Бийтълс, Чарли Чаплин, Антонио Карлос Жобим, Кол Портър и други съвременни автори.

На сцената заедно с него ще са и джаз музикантите Йордан Тоновски (пиано), Кристиян Желев (ударни) и Христо Минчев (контрабас). Специален гост на концерта ще е талантливата носителка на редица престижни награди, виртуозната цигуларка Зорница Иларионова.

В програмата на Symphony Way присъстват боса нова темите The Girl from Ipanema, How insensitive, поп класиките Killing me softly, Can`t take my eyes of off you, Smile, Feelings, Something, Michelle и небезизвестните My Way, Summertime, The Shadow of your smile, Over and Over, Ol`man river, Ave Maria, Love story (Where Do I begin), Feelings, Caravan, Strangers in the night, New York, N.Y. и някои класически теми.

Всички концерти ще се проведат при пълно спазване на разпоредбите за отстояние и вход на Министерство на здравеопазването.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: тел.0894/898-098-Маруся Русева-организатор /Арт ателие/.