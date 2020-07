Солистите на Бургаската опера за първи път пеят ретро музика

В петъчния ден, 3-ти юли, от 19.30 часа, в превърналото се в традиционното за концертни изяви място за солистите на Държавна опера – Бургас в началото на летния сезон – Експозиционен център „Флора“, ще прозвучат незабравими хитове, превърнали се в класика и обединени от общата тематична идея „Ретро“. Концертът е част от програмата на културно-туристическите уикенди, организирани от Община Бургас, като тази седмица ретро идеята ще бъде свързващото звено в различните културни, кулинарни, спортни събития, изложение на ретро коли и т.н. Ретро е не само стил, то е определена насока на мисълта, която дава нюанс на цялостния облик и вложена емоция.

В програмата на концерта в петъчната вечер са включени както емблематични песни на Франк Синатра, така и френски шансони, италиански канцонети, любими мелодии, превърнали се в част от нашия емоционален бекграунд – такива, каквито можем да запеем във всеки един момент, връщайки спомени и вълнуващи преживявания, като в кинолента от романтичен филм от 50-те…

В градината на Експо център „Флора“, където в неделя, 28-и юни, солистите на Държавна опера – Бургас представиха блестящия оперен концерт „Наздравица“, ще имате възможност да чуете сопраното Людмила Михайлова, с Over The Rainbow – известната музикална тема по музика на Харолд Арлен от филма „Магьосникът от Оз“, в който изпълнението на Джуди Гарлънд, в ролята на Дороти, е останало в световната музикална съкровищница, като един естетично-емоционален бисер. Мария Цветкова-Маджарова, сопран, ще представи френските песни, характерни с финес, елегантно отношение към живота, изисканост и красива мелодика: Les chemins di l’amour /Пътищата на любовта/, “Светлините на града“ от Франсис Пуленк и Youkali – танго-хабанера от Курт Вайл. Сопраното Нона Кръстникова ще чуем в изпълнение на: Sarabaya Johnny и Funeral Blues, също от немския композитор Курт Вайл, и Johnny от Бендажмин Бритън. Йоана Кадийска, мецосопран, ще изпълни Je ne t’aime pas /Не те обичам/ от Курт Вайл и Man I Love /Мъжът, когото обичам/ от Джордж Гершуин, две заглавия, които звучат като оксиморон, като закачка към публиката. Яни Николов, тенор, ще изпее красивата италианска канцонета Parlami D’ Amore Mariu на Чезаре Биксио. Баритонът Бранимир Недков ще представи “Бианка” от Коул Портър и обичаната песен от 70-те години Parla Piu Piano на Нино Рота. Йордан Христозов, баритон, ще бъде в амплоа не само на певец, а и на китарист – с „Горещо е“ от американския композитор Коул Портър. Басът Диман Панчев ще чуем в изпълнение на Besame Mucho от Веласкес и Strangers In The Night, eдна от най-обичаните песни на Франк Синатра. За емоционален финал на концерта „Ретро“ солистите на Държавна опера – Бургас са избрали „Алабама“ на Курт Вайл.

В ретро програмата участват и певци от хора на Бургаската опера. На рояла – Дария Кръстева.

* Ръководството на Държавна опера – Бургас си запазва правото да извършва промени в програмата.