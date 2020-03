Двоен удар за световната икономика, на ръба на рецесията сме

Коронавирусът удари двустранно световната икономика, намалявайки едновременно търсенето и предлагането – нещо, което се случва изключително рядко. Това принуди инвеститорите да преоценят акциите и облигациите и да прогнозират по-ниски приходи на компаниите, пише money.bg. От една страна епидемията затруднява капацитета за производство на стоки, тъй като части от китайски фабрики остават затворени, а работниците остават вкъщи. Това спира производството на стоки и лишава компаниите другаде от материалите, необходими им за собствения им бизнес.



Първоначално този шок от снабдяване се разглежда като краткосрочно прекъсване, защото най-вероятно лесно ще се промени след като вирусът бъде поставен под контрол. Оттук и първоначалните прогнози, че глобалният растеж ще следва "V-образна траектория", понижавайки се през първото тримесечие и възстановявайки се през следващите тримесечия. Но първите ранни залози за 2020 г. вече са нарушени, защото търсенето също намалява. Тъй като вирусът вече не е ограничен само и единствено до Китай, все по-притеснени потребители по целия свят не са склонни да пазаруват, пътуват или да се хранят навън. В резултат на това компаниите вероятно не само ще изпращат работници вкъщи, но и ще преустановят наемането или инвестирането - влошавайки удара върху разходите. Как ще се отразят двата шока на световната икономика предизвика сериозен дебат сред икономистите, като професорът от Харвардския университет Кенет Рогоф пише тази седмица, че инфлацията, предизвикана от недостиг на доставките, подобна на тази през 70-те години, не може да бъде изключена. Други твърдят, че предстои поредният кръг от отслабване на инфлацията. Най-важното за централните банки и правителствата е, че е възможно да има още по-голям натиск за постигане на икономически корекции. "Класическата рецесия включва недостиг на търсене по отношение на предлагането", казва в доклад тази седмица Дейвид Уилкокс, бивш служител на Федералния резерв в Петерсонския институт за международна икономика. "В тази по-обикновена ситуация създателите на икономическа политика знаят как да помогнат за попълването на липсващото търсене. Но този случай е по-сложен, тъй като включва отрицателни удари както за търсенето, така и за предлагането." Най-слабо представяне за световната икономика от 2009 година насам Ударите по отношение на предлагането и търсенето обясняват защо световната икономика се насочва към най-слабата си експанзия след рецесията през 2009 г., като целите за инфлация на политиците стават все по-недостижими. Компании, включително Hyatt Hotels Corp. и United Airlines Holdings Inc., вече понижиха изгледите си за печалба, докато производителите от Samsung Electronics Co. до Toyota Motor Corp. се борят за връщане на производството към нормалното.



Тези удари обясняват и решението на Фед за извънредно понижение на лихвите, при това с 50 базисни пункта. Това бе първото подобно действие на резерва от 2008-ма година насам. Въпреки предупреждението на Рогоф за недостиг на продукти, сега инвеститорите ценообразуват инфлацията през следващите 10 години само от 1.48%, което е спад от очакванията за инфлация от 1.80% в началото на 2020 г. Притесненията на централните банки са, че намаляването на ставките няма да отвори отново фабриките или да върне работниците на работа. Дори за да се поддържа търсенето, когато вирусът премине, политиците най-вероятно ще трябва да бъдат по-изобретателни - като комбинират намаляване на процента с целеви програми, за да се повиши доверието и да се запази нормалното функциониране на кредитите. Друга причина за нуждата от координирани действия е, че повечето централни банки вече имат недостиг на боеприпаси след намалението на лихвите в миналото. С първия ход на Фед правителствата са под силен натиск да направят повече. В САЩ Камарата на представителите прие законопроект за спешни разходи в размер на 7.8 милиарда долара, за да финансира отговор на епидемията - помагайки да се осигури възстановяване на финансовите пазари. "Ние сме едва в ранните етапи на тази криза", каза бившият министър на финансите на САЩ Лорънс Съмърс. Някои икономисти твърдят, че това, което се е случило, е най-вече шок от страна на предлагането. Шоковете при доставките по своята същност са по-трудни за справяне с политически мерки, поради трудността за бързо възстановяване на производствените, транспортните, комуникационните мрежи или природните ресурси, засегнати от изненадващия удар. В тях най-често участват фискалната политика, която досега бе заела "задната седалка", оставяйки централните банкери "пред волана". САЩ, Япония, Италия и Южна Корея са сред онези, които предприеха бързи мерки за фискални пакети за справяне с вируса, макар че в повечето случаи са обвързани със здравната индустрия и конкретно лечение и превенция, а не с по-широката икономика. От страна на търсенето, където централните банкери са естественият първи отговор, естеството на шока този път може да направи широкообхватния паричен отговор по-малко ефективен. Въпреки че по-ниските разходи за заеми могат да помогнат на домакинствата да получат по-голяма разходна мощност, тази помощ е ограничена, ако милиони са затворени у дома си поради антивирусни мерки - или просто поради опасения от заразяване с болестта. Това може да помогне да се обясни предпочитанието на Народната банка на Китай да използва целеви кредитни мерки, а не мащабно намаляване на лихвите, тъй като вирусът изригна в началото на тази година.



Сред предприетите мерки, китайските регулатори оставиха банките да натрупат по-големи суми необслужвани заеми и разхлабиха насоките за продажбите на облигации. Според анализаторите на Credit Suisse AG, Фед може да предприеме подобни мерки. Европейската комисия също следи за евентуални сътресения в случай на продължителна епидемия. "Каскадните ефекти биха могли да произтичат от недостига на ликвидност в предприятията, което може да спре производството", посочва брифинг на Комисията, цитиран от Bloomberg. Миналата седмица се наблюдаваше най-големия спад при световните акции след кредитната криза. Това бе бърз обрат от рекордно високия индекс MSCI All Country World, регистриран на 12-ти февруари. "Докато застрахователните съкращения на Фед изпълниха целта си в края на 2019 г., продължаващото понижаване на ставките може да има ограничена подкрепа за пазарите в момента", казва Джинги Пан, пазарен стратег в IG Asia Pte в Сингапур. Всичко това поставя натиск върху политиците за по-голяма изобретателност. Държавните разходи може да не са в състояние да ограничат разпространението на вируса, но това може да помогне да се замени свободно падащото потребителско търсене. Четан Ахия, главен икономист в Morgan Stanley, прогнозира фискалният дефицит за четирите големи икономики плюс Китай да нарасне до най-малко 4.7% от брутния вътрешен продукт тази година, най-много от 2011 г. "COVID-19 е особено пагубен икономически шок, тъй като е едновременно шок при предлагането и търсенето", казва Марк Занди, главен икономист на Moody's Analytics.