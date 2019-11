Daily Mail: Заподозряха Сорос в опит да провали Брекзит и да пропъди Джонсън

Представителите на Консервативната партия призовават избирателната комисия спешно да провери дейността на представителите на Джордж Сорос във Великобритания, пише Daily Mail. Според изданието клонът на фондацията на американския финансист в Лондон се стреми да повлияе на предстоящите британски избори, за да насърчи противниците на Брекзит в парламента и да лиши премиера Борис Джонсън и от най-малката надежда за мнозинство.



Джордж Сорос е изправен пред възможно разследване в Обединеното кралство. Американският милиардер е обвинен, че е похарчил близо 3 милиона лири за кампания, насочена към „свалянето“ на британския премиер Борис Джонсън, съобщава Daily Mail, цитиран от "Поглед инфо". Представители на Консервативната партия призовават избирателната комисия спешно да провери дейността на представителите на Сорос във Великобритания. Причината за производството е информация, получена от изданието, че американският финансист се опитва да „блокира“ Брекзит на предстоящите парламентарни избори. Според изданието Нюйоркската фондация “Отворено общество” на Сорос, чрез своя Лондонски клон, спонсорира проевропейската група Best for Britain (BfB), заобикаляйки забраната за чуждестранно финансиране за политически организации. В този случай на сайта на движението избирателите се насърчават да "гласуват тактически" за противниците на Брекзит, което, ако успее, ще лиши Джонсън от всяка надежда за мнозинство в изборите. По-рано Либерал-демократите, Зелените и уелската партия “Плейд Къмри” подписаха споразумението Обединени за оставането (Unite to Stay). Те се съгласиха, че няма да оспорват 60 места в парламента, за да увеличат шансовете за победа за кандидатите, които се противопоставят на излизането на страната от ЕС. Представителите на BfB наричат себе си “спътници” на този съюз.



От 2017 г. BfB получи 2,7 милиона паунда от Сорос. Тази сума беше открита от Daily Mail в докладите на лондонския офис на американската фондация, който се намира в същата сграда като други групи за борба с Брекзит, включително „Отворена Великобритания“ и „Европейското движение“. И двете организации играят ключова роля в кампанията „Народен вот“ за втори референдум за Брекзит. Много е вероятно “Фейсбук” да се превърне в основното бойно поле на британските избори. Затова BfB активно инвестира в реклама на тази платформа. Само през последните 30 дни групата е похарчила 137 хиляди паунда за 165 различни реклами, привлича вниманието на Daily Mail. „Призовавам избирателната комисия да проучи възможно най-скоро дали инцидентът е нарушение на правилата за финансиране и да изясни за какво най-добре Великобритания може да изхарчи тези чуждестранни милиони”, заяви Андрю Пърси, депутат от Консервативната партия. Той подчерта, че има ясни правила, че дарения от такъв мащаб не трябва да се харчат за предизборната кампания. Според политика е необходимо да се направи всичко възможно, така че групите, които получават чуждестранна подкрепа, „които се опитват да се намесят в демократичното изразяване на волята на британския народ“, да не засегнат изборите в страната.



Междувременно от BfB заявиха, че не нарушават правилата на изборната комисия и не харчат чужди средства за кампанията си. „Като се има предвид щетата, която правителството на Борис Джонсън и твърдият Брекзит могат да нанесат на страната ни, ние получаваме голям брой дарения от цяла Великобритания“, заявиха от организацията. Във Великобритания Сорос е известен като човекът, който "фалира Банката на Англия". През 1992 г. той заложи на спад на паунда, което доведе до инфлация на валутата и предизвика паника в правителството на Джон Мейор, припомня Daily Mail. Според самия американски милиардер той обича Великобритания и затова иска да я защити от „трагичната грешка“ - излизането от ЕС. Не толкова отдавна той каза, че инвестира в кампания срещу Брекзит не за идеологически или изборни цели, а за да „просвети британското общество“. Превод: В.Сергеев