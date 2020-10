Резолюцията на ЕП срещу България настоява властите да ратифицират Истанбулската конвенция

Резолюцията на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) на Европейския парламент, чиито автори са Елена Йончева и Радан Кънев, настоява българските власти да направят необходимото да бъде ратифицирана Истанбулската конвенция, въпреки решението на Конституционния съд, и да признаят еднополовите бракове

Това е записано в т.17 на текста, който не се коментира нито у нас, нито в Брюксел. Снощните разгорещени дебати в Европарламента се въртяха около протестите, върховенстното на закона и борбата с корпуцията. Но скандалната тема за прокарването на Истанбулската конвенция не бе засегната.

Пет от общо 25-те точки на Резолюцията касаят основно Истанбулската конвенция; правата на гей общностите; защита на несъществуващото т.нар. македонско малцинство; настояване за регистрация на сепаратистката и незаконна ОМО "Илинден", коята иска отделяне на Пиринска Македония; защита на ромската общност и недопускане на полиция в ромските гета, както и чуждото финансиране на НПО-тата.

В т. 17 се отбелязва решението на Конституционния съд от 27 юли 2018 г. , което постанови несъответствие на Истанбулската конвенция с Конституцията на България, като се подчертава, че това решение е взето под въздействието на "широко разпространена кампания за дезинформация и клевета, негативно медийно отразяване по темата от няколко медии с предполагаеми връзки към правителствени и опозиционни партии".

Резолюцията размахва пръст и на "участието на политици и политически партии, представени в българския парламент", който са допринесли за отхвърлянето на ИК. (Най-изявените от тях са Нинова и Каракачанов - б.р.)

Резолюцията настоява властта да направи необходимото, за да позволи ратифицирането на Истанбулската конвенция и да въведе колкото се може повече елементи от Конвенцията, в българското законодателство.

Тези теми от Резлюцията изобщо не се споменават от евродепутатите ни, а те са особено важни, защото се създава впечатлението, че зад справедливото недоволство от управлението у нас отново се прави опит да се прокарва отхвърлената Истанбулска конвенция. От една страна в текста на Резолюцията има позиции срещу които има демократичен протест и се предполага подкрепа за резолюцията, а зад това прозира отново подкрепа за ИК.

Епицентър.бг научи, че двамата депутати от левицата (Петър Витанов и Елена Йончева), които подкрепиха текстовете в защита на Истанбулската конвенция, са направили това под натиска на председателя на ПЕС Сергей Станишев. Това обяснява и ожесточените нападки на Елена Йончева в последния месец срещу Корнелия Нинова, която е върл противник на Истанбулската конвенция.

С това си действие обаче Петър Витанов, Елена Йончева и Радан Кънев нарушиха българската Конституция.

Срещу Резолюцията са гласували Емил Радев от ГЕРБ и Ангел Джамбазки от ВМРО. Останалите български евродепутати нямат отношение към текста.



Ето петте скандални в текста на Резолюцията, която трябва да бъде приета в четвъртък в ЕП:



- като взе предвид съвместното изявление на специалните докладчици на ООН относно расизма и по въпроси на малцинствата от 13 май 2020 г.,



- като взе предвид изявлението на специалния докладчик на ООН за насилието над жени,неговите причини и последици от 21 октомври 2019 г.,

- като има предвид, че Венецианската комисия и ОССЕ / СДИПЧ установиха, че избирателният кодекс възпрепятства езиковото многообразие и избирателните права на гражданите, живеещи в чужбина;



- като има предвид, че през последните години са докладвани редица инциденти, свързани с употребата на реч на омразата срещу малцинствата, включително от правителствени министри; като има предвид, че парламентарният имунитет систематично се използва за защита на членовете на Националното Събрание от отговорност за реч на омразата;



Осъжда всеки случай на реч на омраза, дискриминация и враждебност срещу хора от Ромски произход, жени, ЛГБТИ лица и лица принадлежащи към други малцинствени групи, които остават проблем, предизвикващ остра загриженост;

Призовава властите да реагират енергично на инциденти с реч на омразата, включително от политици на високо ниво, да подобряват правната защита срещу дискриминация и престъпления от омраза и ефективно да разследва и преследва такива престъпления;

Приветства съдебната забрана на ежегодния неонацистки митинг "Луков марш", както и разследването започнало срещу организацията зад нея „БНС“;

Призовава Българското правителство да засили сътрудничеството с международни и местни хора мониторинг на правата и да предприеме всички необходими мерки, за да гарантира ефективно правата на малцинствата, по-специално свободата на изразяване и свободата на сдружаване, включително чрез прилагане на съответните решения на ЕСПЧ



Европейски съд по правата на човека, решение от 19 януари 2006 г., Обединена македонска организация Илинден идруги (заявление № 59491/00);



решение от 18 октомври 2011 г., Обединена македонска организация Илинден идруги (№ 2) (заявление № 34960/04);



решение от 11 януари 2018 г., Обединена македонска организация Илинден други (№ 3) (заявление № 29496/16);



решение от 11 януари 2018 г., Йордан Иванов и др (заявление № 70502/13).



*ОМО Илинден-Пирин (Обединена македонска организация: Илинден – Партия за икономическо развитие и интеграция на населението) е непризната политическа партия в България, която си поставя за цел да защитава правата, езика и националността самоопределящите се като македонци по националност в страната. Заради отказа на регистрация България многократно е осъдена от Европейския съд за правата на човека в Страсбург да изплаща парични обезщетения на ищците.



ОМО Илинден-Пирин е член на европейската партия Европейски свободен алианс. На 1 декември 2009 година Комитетът на министрите (КМ) при Съвета на Европа – институцията, следяща за изпълнение на присъдите на Европейския съд по правата на човека, взе решение да затвори мониторинга над присъдата срещу Република България за отнемане на регистрацията на ОМО „Илинден“-ПИРИН.



Призовава българските властите и длъжностните лица да осъдят категорично всички актове на насилие и реч на омразата срещу малцинства;



16. Изразява съжаление във враждебния климат срещу хора от ромски произход в някои населени места, особено срещу онези, които трябваше да напуснат домовете си след митинги на техните общности в няколко населени места; изразява съжаление за изселвания на роми в района на Войводиново;

призовава властите за спешно справяне със ситуацията на засегнатите лица; счита, че решителните мерки за подобряване общото жилищно положение на хората от ромски произход трябва да продължи; вярва, че е така необходимо за пълно изкореняване на образователната сегрегация на деца от ромски произход;

призовава властите да спрат речта на омразата и расовата дискриминация срещу хората от ромското малцинство в отговор на COVID-19 и да спре насочването на полицейските операции Ромски квартали по време на пандемията;



17. Отбелязва решението на Конституционния съд от 27 юли 2018 г. относно несъответствие на Истанбулската конвенция с Конституцията на България;

съжалява за това решение, което предотвратява ратифицирането на конвенцията от България;

е дълбоко загрижена от постоянния негативен и невярен публичен дискурс относно Конвенция, оформена от широко разпространена кампания за дезинформация и клевета след това негативно медийно отразяване по темата от няколко медии с предполагаеми връзки към правителствени и опозиционни партии, с особено тревожното участие на политици и политически партии, представени в българския парламент;

е загрижен, че постоянното негативно отношение към Конвенцията допълнително допринася за заклеймяване на уязвими групи в риск от насилие, основано на пола, чието положение беше особено влошено от COVID-19 и мерките за блокиране през цялото време в Европа, включително в България, допълнително насърчава и възпитава чувство за безнаказаност извършители на престъпления, основани на пола;

изразява съжаление, че последните промени в Наказателния кодекс които въведоха по-строги наказания за насилие, основано на пола, се оказаха недостатъчни при разглеждане на сложността на въпроса и по-специално неговото предотвратяване; следователно призовава Българските власти да подобрят превенцията и борбата срещу домашното насилие, направи необходимото, за да позволи ратифицирането на Истанбулската конвенция и да въведе колкото се може повече елементи от Конвенцията, които са в съответствие с конституцията, докато се търси по-широко решение за останалите елементи, както и да увеличи броя на приютите и други социални услуги, необходими за оказване на подкрепа на жертви на домашно насилие;

Ето го и текстът на чл. 17 от Резолюцията в оригинал:

Takes note of the ruling of the Constitutional Court of 27 July 2018 regarding incompliance of the Istanbul Convention with the Constitution of Bulgaria; regrets that this decision prevents the ratification of the Convention by Bulgaria; is deeply concerned by the persistent negative and misrepresentative public discourse regarding the Convention, shaped by a widespread disinformation and smear campaign following negative media coverage on the topic by several media outlets with alleged links to

government and opposition parties, with the particularly worrying participation of politicians and political parties represented in the Bulgarian Parliament; is concerned that the persistent negative attitude towards the Convention further contributes to the stigmatization of vulnerable groups in risk of gender-based violence, whose situation has been particularly exacerbated by the COVID-19 and lockdown measures throughout

Europe, including Bulgaria, and further emboldens and nurtures a feeling of impunity for perpetrators of gender-based crimes; regrets that recent changes to the Criminal Code which introduced stricter penalties for gender-based violence have proven insufficient to address the complexity of the issue and its prevention in particular; calls therefore on the

Bulgarian authorities to enhance the prevention and fight against domestic violence, to do the necessary in order to allow for the ratification of the Istanbul Convention and to introduce as many elements from the Convention which are in line with its constitutional order while searching for a broader solution for the remaining elements, as well as to increase the number of shelters and other social services necessary to provide support to victims of domestic violence;



18. Счита за необходимо да се премахне дискриминацията срещу лица въз основа на тяхната сексуална ориентация или полова идентичност в закона и на практика във всички сфери;

призовава Българските власти да изменят изрично Закона за защита от дискриминация, като включи половата идентичност като основание за дискриминация;

призовава българските власти за изменение на настоящия Наказателен кодекс, за да обхване престъпленията от омраза и речта на основание сексуална ориентация, полова идентичност и изразяване и сексуални характеристики;

призовава Българските власти да прилагат съответната съдебна практика на Съда и на ЕСПЧ и в този контекст да се обърне внимание на положението на съпрузите и родителите от същия пол с оглед да се гарантира тяхното упражняване на правото на недискриминация по закон и всъщност, и че правната рамка осигурява равни права за всички двойки;



20. Изразява силна загриженост относно предложените изменения на правната уредба с нестопанска цел Закон за субектите, които биха създали много враждебна среда за тези граждански общества организации със статут на обществена полза, които получават чуждестранно финансиране и рискуват противоречие с принципа на свобода на сдружаване и правото на личен живот; настоятелно призовава българските власти да разгледат задълбочено Съда на Европейския съюз установена юриспруденция в това отношение;

