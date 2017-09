5 плода, които трябва да избягвате, ако искате да отслабнете

Особено силно влияе съчетането им

Когато се грижим за фигурата ни, сме склонни да мислим за плодовете като нискокалорична и здравословна храна, която може да ядем по всяко време – на закуска, междинно хранене или за вечеря.



Това обаче не важи за всеки вид плод. Много от тях съдържат твърде много захар - почти толкова, колкото и шоколада.



От Bright Side решиха да проверят кои плодове трябва да избягвате, за да запазите формата си.

Кайсии VS ягоди



Ягодите са един от най-добрите продукти за здравословно хранене. Тези малки плодове съдържа фибри, витамин С, много вода и много малко захар, което помага за борба с целулита.

Кайсиите са доста тежки. Твърде много кайсии могат да доведат до лошо храносмилане, но основната опасност е в ядката.



Ако обичате да я ядете, трябва да знаете, че съдържа амигдалин, който може да предизвика гадене, замаяност и припадък, ако се консумира в големи количества.

Круша VS диня



Пъпешите и дините съдържат много фибри и вода, които бързо засищат и имат диуретичен ефект. Тези плодове помагат за отстраняване на токсините и борбата с целулита и акнето.



Те са перфектни за горещите дни, възстановявайки водния баланс, което е от решаващо значение за добра фигура и кожа.

Крушите имат значителен недостатък: те могат да нарушат работата на червата поради силния си констипативен ефект.

Червени плодове VS авокадо



Благодарение на ниското съдържание на захар, витамин С и антиоксиданти, горските плодове няма да навредят на вашата фигура. Напротив, те помагат да се произвежда колаген и да изгорите излишните мазнини.

Авокадото, от друга страна, не е продукт, който да ядете зо диета. Понякога се нарича "маслен плод," и има защо, неговата енергийна стойност е 227 kcal. Авокадото е подходящо за пълнеж или в малки количества.



Ябълки VS грозде



Ябълките са сред най-добрите плодове за фитнес. Те нямат никакви мазнини, а енергийната им стойност е около 60-100 кал. Ябълките съдържат много влакна и помагат за борба с целулита, което се дължи на антиоксиданти и пектин.



Гроздето, напротив, е сред най-вредните плодове както за вашата фигура, така и за цялостното ви здраве. То съдържа много захар, кожичките му трудно смилаема, а семките могат да причинят киселини.

Грейпфрут VS банани



Грейпфрутът е номер 1 в борбата срещу наднорменото тегло поради силните си свойства да гори мазнините. Ензимите от грейпфрута помагат активно да преработват калориите. Комбинирайте с висококалорични ястия.



Бананите обаче са най-енергийният плод. Те се смилат бавно и учените наскоро откриха определени вещества в тях, които блокират активността на клетките, отговорни за горенето на мазнините. /profit.bg