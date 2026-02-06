"Днес отдаваме почит към всички знайни и незнайни герои, които с кураж и вяра в бъдещето на България извоюваха свободата на нашия град. Тяхната саможертва е морален ориентир и отговорност за нас – да пазим историческата памет и да градим Бургас като свободен, справедлив и модерен европейски град"- С тези думи се обърна кметът на Бургас Димитър Николов днес, когато градът отбелязва 48 години от Освобождението си. Ето какво още написа той:



"Скъпи бургазлии,

Днес, 6 февруари, Бургас отбелязва 148 години от своето освобождение от османско иго – паметна дата, която носи в себе си духа на свободата, саможертвата и националното ни достойнство.

Затова отдаваме почит към всички знайни и незнайни герои, които с кураж и вяра в бъдещето на България извоюваха свободата на нашия град. Тяхната саможертва е морален ориентир и отговорност за нас – да пазим историческата памет и да градим Бургас като свободен, справедлив и модерен европейски град.

148 години по-късно Бургас продължава да се развива със силата на своя дух, с енергията на хората си и с уверен поглед към бъдещето. Свободата, извоювана с толкова усилия, ни задължава да бъдем единни, отговорни и съпричастни – към града си и към поколенията след нас.

Нека на този светъл ден сведем глава в знак на признателност и с гордост да кажем, че сме наследници на една славна история.

Да живее свободният български дух!

Честит празник, Бургас!