Ахелой загуби едно малко ангелче - Вероника, която ще остане завинаги на 4 годинки! Съболезнования на семейството!, изразиха съпричастността в тъгата от кметството в морския град днес.

Поклонението ще бъде днес, в родния й дом, а погребението - утре, 14.06.2024 г. от 12.00 часа в гробищния парк на Ахелой.

Детето загина нелепо при инцидент в семеен хотел в Черноморец, като се удави в неохраняем басейн във вътрешния двор. Момиченцето пребивавало в хотела заедно с баща си, който работил като готвач в обекта.