Шестото издание на SPICE Music Festival, което ще се състои на 2 и 3 август 2024 г., отново ще доведе в Бургас световни звезди. Снощи организаторите на най-големия музикален фестивал по Черноморието обявиха имената на първите потвърдили артисти.

Това са: E-Type, 2 Unlimited, Fragma, Gareth Gates, Italo Brothers, Evi Goffin ex-Lasgo и Groove Coverage.

Имената бяха обявини веднага след изпълнението на NANA. Повече за втората поява на рапъра на фестивала, четете след малко в Бургасинфо.

Повече за изпълнителите на SPICE Music Festival 2024.

E-Type, 2 Unlimited вече са били на сцената на фестивала, а феновете им непоколебимо ги пожелаха отново в специална анкета. Впечатлени от българската публика, артистите не се поколебаха да приемат поканата за повторно участие през 2024.

Една от най-успешните немската денс формации Groove Coverage подготвят незабравима програма за българската публика, от която неизбежна част ще бъдат хитовете, оглавявали немските чартове в началото на 2000-та година - “Moonlight Shadow”, “God is a girl”, “Poison”.

Английския певец и актьор Gareth Gates е един от първите участници в телевизионното шоу за таланти Pop Idol и от 2002 година създава редица световноизвестни хитове, някои от които непременно ще чуем в Бургас следващия август.

Немската транс група Fragma, оглавявали класациите в цяла Европа, Щатите и Австралия с хитовете си в края на 90-те и началото на 2000 г, споделиха, че нямат търпение да се срещнат с българската публика на Пристанище Бургас.

Evi Goffin от белгийската електронна група Lasgo обещава да зарадва феновете на групата с най-големите им хитове “Something”, “Surrender” и “Alone”, а купонджиите от Italo Brothers са другата немска денс формация, която ще стегне багажите за Бургас през август 2024. Артистите, популярни в цяла Европа с парчетата “Stamp on the ground”, “My life is a party” и “This is the night life”, изпратиха специален поздрав на българската публика и обещаха незабравимо парти за всички.

Билети за SPICE Music Festival 2024 могат да бъдат закупени онлайн от Ticket Station Bulgaria, както и в магазини На Тъмно. Цената на билета до 31 август е 99 лв.

SPICE Music Festival се организира от „Културно-масова дейност“ ЕООД с ексклузивната медийна подкрепа на радио ENERGY - станция номер 1 за музика от 90-те!