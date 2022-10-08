ЦИК обяви имената на народните представители в 48-то Народно събрание. От Бургаски регион те са 14. Ето и кои са техните имета.
ГЕРБ-СДС
Жечо Дончев Станков
Любен Любенов Дилов
Галя Стоянова Желязкова
Андрей Стоянов Рунчев
Продължаваме Промяната
Константин Живков Бачийски
Христо Симеонов Симеонов
Богомил Иванов Петков
Движение за права и свободи – ДПС
Севим Исмаил Али
Ешереф Кязим Ешереф
ВЪЗРАЖДАНЕ
Цончо Томов Ганев
Борис Димитров Аладжов
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
Петър Георгиев Кънев
БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
Виолета Колева Комитова
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
Димитър Георгиев Найденов
0 Коментара