ЦИК обяви имената на народните представители в 48-то Народно събрание. От Бургаски регион те са 14. Ето и кои са техните имета.

ГЕРБ-СДС

Жечо Дончев Станков

Любен Любенов Дилов

Галя Стоянова Желязкова

Андрей Стоянов Рунчев

Продължаваме Промяната

Константин Живков Бачийски

Христо Симеонов Симеонов

Богомил Иванов Петков

Движение за права и свободи – ДПС

Севим Исмаил Али

Ешереф Кязим Ешереф

ВЪЗРАЖДАНЕ

Цончо Томов Ганев

Борис Димитров Аладжов

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Петър Георгиев Кънев

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

Виолета Колева Комитова

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

Димитър Георгиев Найденов