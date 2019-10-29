Новите общински съветници се заклеват утре

Точно в 10.00 часа утре новите 51 общински съветници, които бяха избрани по време на местния вот ще положат клетва. Събитието ще се проведе в зала „Георги Баев“ на КЦ“Морско казино“.

Клетва ще положи и избраният за четвърти мандат кмет на Бургас Димитър Николов и кметове на кметства в общината.

Ето и разпределението: ГЕРБ получава 24 мандата или с два по-малко за мнозинство, БСП е със 7 мандата, СЕК с 5 и ДБГ – 4. По двама съветници ще имат СДС, „Възраждане“, „Демократична България“, НФСБ и „Ние, гражданите“. ДПС получава едно място.

Места в Общински съвет през следвщаите четири години ще имат:

1 Анелия Тодорова Иванова – ПП ГЕРБ

2 Антонио Христов Душепеев – ПП ГЕРБ

3 Бенчо Георгиев Бенчев – Ние, Гражданите

4 Бойко Георгиев Миразчийски – НФСБ

5 Бойчо Стоянов Георгиев – ПП ГЕРБ

6 Борис Петров Ангелов – ПП ГЕРБ

7 Веселин Матеев Пренеров – ПП ГЕРБ

8 Виолета Маркова Илиева – ПП ГЕРБ

9 Владимир Павлинов Павлов – Възраждане

10 Георги Иванов Маринчев – ПП ГЕРБ

11 Георги Митев Митев – СДС

12 Георги Михайлов Спасов – БСП

13 Георги Петров Дракалиев – ПП ГЕРБ

14 Георги Събев Събев – СЕК

15 Димитър Георгиев Найденов – Демократична България

16 Димчо Грудев Грудев – ПП ГЕРБ

17 Диян Тодоров Георгиев – Възраждане

18 Евелина Василева Михалева – ПП ГЕРБ

19 Живко Иванов Табаков – ДБГ

20 Живко Павлов Господинов – БСП

21 Ивайло Димитров Колев – ПП ГЕРБ

22 Иван Георгиев Гаврилов – ПП ГЕРБ

23 Иво Георгиев Баев – Демократична България

24 Йордан Георгиев Георгиев – БСП

25 Калояна Живкова Петкова – ПП ГЕРБ

26 Кирил Кирилов Начев – СЕК

27 Константин Живков Бачийски – СЕК

28 Костадин Евгениев Андонов – ДБГ

29 Костантин Йорданов Луков – ПП ГЕРБ

30 Красимир Калудов Тодоров – СЕК

31 Красимира Семова Маркович – ПП ГЕРБ

32 Манол Божидаров Тодоров – ДБГ

33 Милен Ненчев Ненчев – НФСБ

34 Николай Асенов Тишев – БСП

35 Николай Георгиев Стоянов – ПП ГЕРБ

36 Павел Маринов Маринов – БСП

37 Пеньо Николов Мечков – ПП ГЕРБ

38 Петър Тотков Статев – ПП ГЕРБ

39 Севдалина Христова Турманова – ПП ГЕРБ

40 Сотир Николов Сотиров – ПП ГЕРБ

41 Станимир Димитров Апостолов – СДС

42 Стоян Демирев Грозев – ДБГ

43 Стоян Иванов Колев – „Ние, Гражданите“

44 Тони Минасян – ПП ГЕРБ

45 Тодор Жаков Йосифов – ПП ГЕРБ

46 Христина Иванова Секлемова – СЕК

47 Христо Пламенов Панайотов – БСП

48 Чанко Миндов Мирчев – БСП

49 Шерафет Асан Мехмед – ДПС

50 Юлиян Жеков Кулев – ПП ГЕРБ

51 Юлиян Христов Георгиев – ПП ГЕРБ