Новите общински съветници се заклеват утре

Точно в 10.00 часа утре новите 51 общински съветници, които бяха избрани по време на местния вот ще положат клетва. Събитието ще се проведе в зала „Георги Баев“ на КЦ“Морско казино“.
Клетва ще положи и избраният за четвърти мандат кмет на Бургас Димитър Николов и кметове на кметства в общината.
Ето и разпределението: ГЕРБ получава 24 мандата или с два по-малко за мнозинство, БСП е със 7 мандата, СЕК с 5 и ДБГ – 4. По двама съветници ще имат СДС, „Възраждане“, „Демократична България“, НФСБ и „Ние, гражданите“. ДПС получава едно място.
Места в Общински съвет през следвщаите четири години ще имат:
1 Анелия Тодорова Иванова – ПП ГЕРБ
2 Антонио Христов Душепеев – ПП ГЕРБ
3 Бенчо Георгиев Бенчев – Ние, Гражданите
4 Бойко Георгиев Миразчийски – НФСБ
5 Бойчо Стоянов Георгиев – ПП ГЕРБ
6 Борис Петров Ангелов – ПП ГЕРБ
7 Веселин Матеев Пренеров – ПП ГЕРБ
8 Виолета Маркова Илиева – ПП ГЕРБ
9 Владимир Павлинов Павлов – Възраждане
10 Георги Иванов Маринчев – ПП ГЕРБ
11 Георги Митев Митев – СДС
12 Георги Михайлов Спасов – БСП
13 Георги Петров Дракалиев – ПП ГЕРБ
14 Георги Събев Събев – СЕК
15 Димитър Георгиев Найденов – Демократична България
16 Димчо Грудев Грудев – ПП ГЕРБ
17 Диян Тодоров Георгиев – Възраждане
18 Евелина Василева Михалева – ПП ГЕРБ
19 Живко Иванов Табаков – ДБГ
20 Живко Павлов Господинов – БСП
21 Ивайло Димитров Колев – ПП ГЕРБ
22 Иван Георгиев Гаврилов – ПП ГЕРБ
23 Иво Георгиев Баев – Демократична България
24 Йордан Георгиев Георгиев – БСП
25 Калояна Живкова Петкова – ПП ГЕРБ
26 Кирил Кирилов Начев – СЕК
27 Константин Живков Бачийски – СЕК
28 Костадин Евгениев Андонов – ДБГ
29 Костантин Йорданов Луков – ПП ГЕРБ
30 Красимир Калудов Тодоров – СЕК
31 Красимира Семова Маркович – ПП ГЕРБ
32 Манол Божидаров Тодоров – ДБГ
33 Милен Ненчев Ненчев – НФСБ
34 Николай Асенов Тишев – БСП
35 Николай Георгиев Стоянов – ПП ГЕРБ
36 Павел Маринов Маринов – БСП
37 Пеньо Николов Мечков – ПП ГЕРБ
38 Петър Тотков Статев – ПП ГЕРБ
39 Севдалина Христова Турманова – ПП ГЕРБ
40 Сотир Николов Сотиров – ПП ГЕРБ
41 Станимир Димитров Апостолов – СДС
42 Стоян Демирев Грозев – ДБГ
43 Стоян Иванов Колев – „Ние, Гражданите“
44 Тони Минасян – ПП ГЕРБ
45 Тодор Жаков Йосифов – ПП ГЕРБ
46 Христина Иванова Секлемова – СЕК
47 Христо Пламенов Панайотов – БСП
48 Чанко Миндов Мирчев – БСП
49 Шерафет Асан Мехмед – ДПС
50 Юлиян Жеков Кулев – ПП ГЕРБ
51 Юлиян Христов Георгиев – ПП ГЕРБ
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