„Български пощи“ започва обучение на служителите си във връзка с приемането на еврото. Обмяната на левове в евро ще се извършва в 2230 станции в страната, включително в най-отдалечените населени места без банкови клонове.

До момента са обучени над 200 служители, а до края на годината подготвени за приемането на единната валута трябва да бъдат повече от 3000 пощенски служители. За тях ще бъдат осигурени броячи на банкноти и монети, за да се обслужват хората бързо и ефектирно. От дружеството смятат, че цялостната охрана е ключова за успешното извършване на процеса.

Акцент в работата на националната пощенска служба ще е борбата с фалшива валута. За това в клоновете, в които ще се извършва паричен обмен, ще има и машини за разпознаване на неистински банкноти - както в лева, така и в евро.

От националната пощенска служба посочват, че за целите на безопасност при процеса на въвеждане на новите правила, както и при обучението на служителите, е осигурено видеонаблюдение за отделните обекти, както и е сформирана стратегия за сътрудничество между пощите и МВР, включително и с регионалните формирования на министерството.

„Във всяка поща ще има броячни машини и други технически средства, които да помагат в работата по разпознаване на банкнотите. Досега са обучени 54 наши служители, предимно от главните каси, като те ще подпомагат последващите вътрешни обучения, които ние ще извършваме”, каза заместник-директорът на „Български пощи” Станимир Белинов.