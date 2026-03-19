57 - годишна жена от София е открита мъртва на морския бряг в Поморие, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Сигнал за намерено тяло пред хотел в квартал „Свети Георги“ е постъпил вчера около 6:30 ч. в Районното управление в града.

По данни на полицията дрехите на жената са били на плажната ивица. Не са установени видими следи от насилие. По първоначална информация се предполага, че смъртта е настъпила вследствие на удавяне.

Тялото е транспортирано за аутопсия в отделението по съдебна медицина към УМБАЛ – Бургас. По случая е образувано досъдебно производство.